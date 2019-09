Inscriben para carreras universitarias a quienes no tienen título secundario

Hasta octubre se encuentra abierta la inscripción para aquellas personaspero no cuenten con título secundario. Para inscribirse, deberán presentar la solicitud en la Facultad donde se dicta la carrera elegida y luego se considerarán los antecedentes del postulante a través de una entrevista.El Artículo 7 de la Ley de Educación Superior permite el ingreso a mayores de 25 años que no acrediten estudios de nivel medio. En la Universidad Nacional de Entre Ríos están abiertas las inscripciones en sus nueve facultades y toda la oferta de carreras se encuentra disponible en la"La norma indica que los aspirantes primeroen las cuatro áreas del currículum, ciencias naturales, sociales, matemática y lengua", detalla Roxana Puig, Secretaria Académica de la UNER."Todo material se encuentra disponible, es muy amigable, está accesibilizado para la comunidad sorda, tiene instancias de autoevaluación para que el interesado haga su propio seguimiento y las Facultades ofrecen tutorías previas a este examen", y aclara que "acceder a esta posibilidad no reconoce el título secundario, ni les da una certificación equivalente, sino que es una condición que habilita el ingreso a la universidad y luego la posibilidad de estudiar como cualquier otro estudiante", explica Puig.Para más información ingresá en la web institucional de la UNER