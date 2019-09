Castigó a "rebencazos" a su hijo y le produjo heridas por no ir a la escuela

Un adolescente fue víctima de un brutal ataque por parte de su padre, quien lo tomó a golpes al enterarse que el menor había faltado al colegio durante la jornada del lunes en la capital santiagueña.Fuentes policiales revelaron que la denuncia salió a la luz cerca de las 22.30 de aquel día, cuando una señora arribó a la Comisaría Nº 2 del Menor y la Mujer y denunció a su ex pareja, a quien acusó de golpear al hijo que tienen en común.La mujer expresó que está separado del acusado desde hace varios meses y que éste tiene a su cargo la custodia del hijo durante los días de semana.El día sábado, como era habitual, la mujer llevó al adolescente a su casa; el domingo debía volver al domicilio de su padre para ir a clases el día siguiente, pero el adolescente no quiso regresar y no asistió al colegio.El lunes, pasadas las 18 la mujer lo llevó a la casa de su padre y lo dejó allí. Dos horas más tarde el menor le mandó un mensaje donde le pedía que fuera a buscarlo ya que estaba herido.Desesperada, la mujer acudió al inmueble y encontró a su hijo con gravísimas heridas en el rostro, espalda, abdomen. Al ser consultado sobre qué le había sucedido, éste manifestó que su papá lo golpeó con un rebenque porque no había ido a clases.Inmediatamente lo llevó hasta la mencionada dependencia policial e hizo la denuncia. La mujer sostuvo que no es la primera vez que su ex agrede a su hijo, pero nunca ante levantó cargos en su contra.La fiscal de turno -Dra. María del Pilar Gallo- al enterarse de la situación ordenó que la policía ubicara al agresor y lo pusiera tras las rejas de inmediato. El adolescente fue trasladado al Centro de Salud Banda, donde fue examinado por el médico de Sanidad, quien le diagnosticó lesiones curables en 12 días.