Un bebé entrerriano necesita una silla postural para mejorar su calidad de vida

Tomás Tellechea, es un bebé de la ciudad de Chajarí que padece una miopatía que le causa serios problemas respiratorios y necesita una silla postural acorde a su tamaño. Es que de acuerdo a lo que contó su mamá, Macarena Tellechea, en la actualidad tiene una pero es muy grande, para un niño de 10 años aproximadamente."La silla que tengo mientras tanto me saca de apuro pero la idea es conseguirle una que sea adaptada a sus necesidades, la escuela técnica de Mocoretá se comunicó conmigo pero no es la que necesitamos, ya tenemos una como esa. Él necesita una para traslado, que sea reclinable, que tenga apoya cabeza y demás, todo adaptado para él", explicó la mujer a"El Club de Leones se comunicó conmigo y una vez que consigamos presupuesto ellos van a decidir si se puede comprar o no; es un elemento muy caro porque es a medida", agregó.En ese sentido, la mamá del niño recordó que "Tomas tiene un año y cuatro meses, me dijeron que no iba a llegar al año de vida y si llegaba iba a ser como un vegetal, que iba a estar postrado en la cama, pero no es así porque él se mueve, juega, entiende, se comunica. Las estimulaciones le están haciendo muy bien"."Ahora estoy tranquila y feliz, él tiene lo que necesita y mejoró bastante. Más allá de las estimulaciones que les hacemos nosotros, también le hace un profesional, esto hizo que mueva más sus manos, que lo podamos sentar, a Tomás se lo ve mejor y más feliz", añadió la madre del pequeño.Para finalizar, contó que Tomás se alimenta solo de leche y suplementos, el hospital Santa Rosa le sumista las latas de leche, ya que la misma tiene un valor de dos mil pesos y le dura solamente dos días.Quien quiera obtener más información sobre lo que necesita Tomás o desea otorgar ayuda, se puede comunicar con Tellechea al (03456) 15497711.