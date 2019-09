Les cortaron la luz y decidieron quemar cubiertas en la calle

Un rato antes de las 7 de la mañana de este martes, una cuadrilla de la Cooperativa Eléctrica, acompañada por policías, cortó la energía eléctrica a una importante cantidad vecinos y unas 130 familias se quedaron sin luz. "No solamente nos cortaron la luz, se llevaron todos los cables", indicaron.



"Desde la Cooperativa Eléctrica nos están cortando la luz, ya nos tienen cansados porque los operarios vienen al barrio a cortar la luz todos los días, nos sacan todos los cables, llegan a las 7 de la mañana y se quedan hasta las 12 del mediodía retirando todo el cableado", mencionó Graciela Enriques, la presidenta del barrio.



Además, agregó que "nosotros queremos pagar la luz, pero la factura es tan grande que tuvimos que solicitar un medidor comunitario", y sostuvo que "nadie nos quiere dar respuestas, no nos explican nada y nos retiran todo y en cada ocasión tenemos que pagar 900 pesos para la reconexión", sostuvo Enriques.



Al mismo tiempo, la vecinalista expresó que "ya nos han dado una prórroga hace tiempo pero, lamentablemente, si pagás la luz no comés, esta situación se refleja en todo el barrio, por lo que 130 familias son las afectadas en total. Entiendo a los vecinos que están reclamando y en busca de una solución, por eso un grupo decidió reunirse en las calles y cortar el tránsito con una quema cubiertas y yo los apoyo, estoy con ellos porque no es justo lo que están pasando, son familias numerosas y con muchos chicos", dijo a diario El Sol.