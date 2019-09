Pidieron 13 años para la arquitecta juzgada por amputarle el pene a su amante

La fiscal Laura Battistelli pidió hoy 13 años de prisión para la arquitecta juzgada por amputarle el pene a su amante en Córdoba y mañana se conocerá la sentencia, que dictará el jurado popular.Tras darse a conocer los alegatos de las partes y un cuarto intermedio, mañana miércoles el Tribunal de la Cámara de Segunda Nominación del Crimen de Córdoba dictará la pena, en el caso que el jurado popular condene a la acusada.Brenda Barattini, de 28 años, está imputada por el delito de "tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por alevosía", y fue la fiscal Laura Battistelli quien agravó la acusación el pasado 27 de agosto, ya que la mujer había llegado al juicio bajo la caratula de "lesiones gravísimas agravadas por el vínculo".Por el cambio de esa carátula, el juicio se pospuso y volvió a arrancar con un jurado popular, debido a la gravedad del delito.Ante el jurado popular, Barattini admitió que ella planificó lastimar a su amante y dijo que lo hizo porque él la trataba "como un trofeo", aunque aseguró que no quiso matarlo.Además, la acusada contó que la víctima, de 42 años, le exigía enviarle fotografías suyas, además de un video, que luego exhibía a sus amigos."Él me trataba como un trofeo, me hacía ver como una cola. Yo era la cola. Vulneró mi intimidad, mi vida y mi carrera. Se había arruinado todo", relató la arquitecta.Barattini, a la que algunas personas llaman "la Lorena Bobbit cordobesa", está siendo juzgada por haber cercenado casi el 90 por ciento del pene y un testículo a su amante con una tijera de podar en noviembre de 2017.Este martes, durante el alegato, la fiscal mostró la tijera con la que Barattini cortó el pene de su amante.Se espera que mañana miércoles a partir de las 14:30, la arquitecta diga sus últimas palabras, y el jurado popular emita el veredicto.En el caso que la mujer sea encontrada culpable, la pena será impuesta por el tribunal, a cargo de los jueces Ítalo Vitozzi, Mario Centeno y la jueza Mónica Traballini.