Hallaron a los excursionistas que se habían perdido en montañas de Córdoba

Sociedad Buscan a 6 personas extraviadas en la zona cordobesa de Los Gigantes

Guías de la zona de Los Gigantes, los bomberos de Tanti y el Cuerpo Especial de Policía buscaron durante toda la noche a un grupo de seis jóvenes que estaban extraviados en el macizo de Los Gigantes, una de las zonas de riesgo de la provincia de Córdoba.El grupo, integrado por tres hombres y tres mujeres de entre 25 y 35 años, había ingresado a la zona alrededor de las 10.30 del domingo y fue contactado, finalmente, por teléfono en las primeras horas del lunes."Me comuniqué con una de las jóvenes perdidas. Su padre nos avisó que se había podido comunicar con ella e insistimos con el teléfono al que habíamos hablado toda la noche", dijo al programa Una de cal de Radio Más Rock de Carlos Paz.El comisario Cristian Cattáneo confirmó el rescate de los extraviados. "Nos dijeron que están bien. No tenían señal. Tuvimos un breve contacto telefónico y ahora sabemos dónde ubicarlos", dijo a Mitre Córdoba. El grupo estaba en la zona del río El Cajón, cerca de la exmina de Uranio.Pasadas las 10 de la mañana de lunes, uno de los jóvenes difundió un mensaje de agradecimiento a los rescatistas:"Muchas gracias a todos por haberse tomado el tiempo anoche de habernos buscado. (Pedimos) disculpas porque no era nuestra intención de que tuvieran que trabajar anoche y pasar frío. Estamos súper agradecidos por todo lo que hicieron".Al llenar la ficha de ingreso a la zona de riesgo, los jóvenes habían anunciado que se dirigirían hasta el Cerro Mogote (de 2.300 metros), la máxima elevación del macizo, ubicado 80 kilómetros al oeste de la ciudad de Córdoba."Aparentemente, uno de ellos conocía la zona", dijo la guía Natalia Altamirano. Pero como no regresaron a las 18, como habían consignado, iniciaron la búsqueda junto con su hermana Yamil, con linternas y con ropa para el rescate."Estuvimos en la zona alta de la montaña hasta las 3 de la mañana, por arriba del Valle de Los Lisos, los refugios y el Cerro Mogote. Los bomberos de Tanti llegaron a la 1 de la mañana y se enfocaron en la zona baja, de norte a sur. El Cuerpo Especial de Policía estuvo recorriendo la parte norte", dijo Natalia.Los Gigantes forma parte de las zonas de riesgo de la provincia de Córdoba (las otras son el Cherro Champaquí y el Cerro Uritorco).La ley provincial 9.856 establece que es obligatorio para todos los excursionistas anotarse en un registri, deslindando "todo tipo de responsabilidad al Estado provincial (Córdoba) por los daños o accidentes que pudiere sufrir". Y también se acepta que se "asume todos los riesgos que la expedición implica", así como que se "toma a su cargo todos los gastos y operaciones emergentes de cualquier rescate o atención médica" que fuera necesaria ante extravío o emergencia.De todas formas, no se conoce que hasta el momento se haya cobrado por algún operativo rescate. (La Voz)