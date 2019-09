Empresa que construirá pastera en Uruguay hace base en Gualeguaychú

Foto 1/3 Crédito: El Día Foto 2/3 Crédito: El Día Foto 3/3 Crédito: El Día

La primera señal fue la llegada masiva de maquinaria pesada y una flota de camiones nuevos al playón ubicado frente al predio de La Rural, en Urquiza al oeste y Ruta 14 de la ciudad de Gualeguaychú. Tienen como destino Paso de los Toros, donde Uruguay construirá la nueva pastera, tres veces más grande que la de Fray Bentos.



La empresa rosarina Milicic cerró el contrato más importante de su historia por casi 47 millones de dólares para comenzar la primera etapa de la construcción de la segunda papelera en Uruguay por parte de la finlandesa UPM. Y está abierta la posibilidad de que pueda acceder a nuevos negocios, dado que se trata de un proyecto de inversión por 3.000 millones de dólares.



"La información que llegó a la Asamblea Ambiental es concreta: la empresa que ganó la licitación para levantar la pastera en Paso de los Toros ha contratado el predio frente a la Rural para hacer base y movilizarse a través del puente internacional hasta Paso de los Toros. Hay camiones, maquinaria de movimiento de suelo, cisternas? es una flota muy importante que se puede ver desde la ruta", denunció Martín Alazard, en alusión a la maquinaria que está estacionada desde hace días en la playa de estacionamiento de camiones perteneciente a la Cámara de Empresarios Transporte Automotor de Cargas (Cetac).



"Hace años tuvimos mucho la solidaridad de esta ciudad y sus ciudadanos, y ahora todo eso se ve manchado por esto, porque creo que estos empresarios no se van a sacar la lotería alquilando su predio a una empresa que va a construir una papelera contaminante, el triple de lo que estamos viendo que contamina ahora la de Fray Bentos", se lamentó el asambleísta.



"Para Gualeguaychú, esto es impensado. Obviamente, el hecho de que la empresa Milicic haga base en nuestra ciudad se nota bien claro: tiene que hacer trámites aduaneros, comenzar con los preparativos para la construcción, y para eso Gualeguaychú le viene de diez como ciudad de frontera. Pensamos que este es el motivo, sino no tiene sentido", explicó Alazard.



Por último, la Asamblea denunció que hubo un silencio cómplice que hizo lo posible para que esta información permaneciera en las sombras y no trascienda en la ciudad: "Nos ha costado mucho confirmar que toda esa maquinaria está allí a la espera de cruzar la frontera y partir a construir la papelera UPM 2. Los titulares del lugar nos dijeron que desconocen el destino de esa maquinaria y esa flota, y nos ha costado mucho relacionar a Milicic con lo que está en esa playa de estacionamiento de camiones. Ha habido un silencio total al respecto. No fue fácil llegar a tener conocimiento de todo esto, pero por fortuna mucha gente es amiga de la Asamblea y nos advirtieron que no nos dejemos engañar y que todo eso era para UPM2". (Fuente: El Día)