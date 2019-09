Recortes en Discapacidad: Una entidad de Paraná debió despedir a 11 trabajadores

La Asociación Cooperadora del Centro San Francisco de Asís comunicó a través de Elonce TV que debió despedir a 11 trabajadores de la entidad. Apuntaron a la difícil situación que atraviesan las instituciones que asisten a las personas con discapacidad por los recortes de aportes nacionales.



"El foco es el no pago de las prestaciones de Nación, las obras sociales y Iosper, porque al no tener ese dinero no podemos seguir manteniendo las instituciones", aseguró a Elonce TV Silvia Pasquet, presidenta de la Asociación Cooperadora del Centro San Francisco de Asís.



En la oportunidad, comentó que se trabaja en un convenio con Iosper para que la obra social provincial pague las prestaciones directamente a la Asociación, ubicada sobre calle Elena de Roffo 140.



"Hace más de un año que venimos informando sobre esta situación", insistió María Delia Rubineto, apoderada de San Francisco de Asís. "Y en la restricción de gastos no podemos suspender la alimentación, el combustible de las camionetas y profesionales que son indispensables", explicó, al tiempo que remarcó: "Si no está el dinero, es muy difícil hacer frente al pago del personal".



"Ante la crisis debido a los recortes nacionales, esta es una situación bastante terrible debido a que San Francisco de Asís tuvo que tomar medidas drásticas para sostener la institución y buscar una forma de continuar trabajando con lo que tenemos", coincidió Cristina Ripari, directora Asociación de Padres y Amigos de Niños y Adolescentes Aminorados.



"Hace un mes atrás convocamos a los legisladores, les comentamos la situación, y se comprometieron a acompañarnos. Pero el paso siguiente fue el tener que despedir al personal que trabaja", rememoró la responsable de APANA. "Es un momento muy duro y difícil porque no sabemos hasta dónde vamos a llegar", anticipó.



"En el vínculo con los jóvenes se crean lazos afectivos con el personal pero lamentablemente ante la situación es imposible seguir manteniéndolo cuando no hay ingresos. Las tres instituciones tenemos ingresos limitados, y si no hay, no tenemos para pagarles y nos lleva a tener que recortar", explicó Miriam Berón, vice de APANA. (Elonce)