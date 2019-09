Sociedad Un entrerriano y otros tres apostadores ganaron la Revancha del Quini 6

Un apostador que jugó su boleta en la agencia 127 de la ciudad de Concordia fue uno de los cuatro ganadores de la Revancha del Quini6 y obtuvo 8.708.202,11 de pesos, cifra a la cual se le deberán realizar los correspondientes descuentos.que "anoche me enteré porque me llamaron amigos y clientes. Me informaron que vendía el Quini".Y reveló: "Al ganador lo conozco. Viene todas las semanas y retira su boleta fija de los miércoles y domingos"."Vino un amigo de él, me pidió el número de teléfono y a los 10 minutos me llamó él, que en estos momentos está paseando", expresó el agenciero.