Los glaciares andinos perdieron el equivalente a un edificio de cuatro pisos

La belleza gélida de un glaciar como el Perito Moreno, a orillas del Lago Argentino, en Santa Cruz, se está achicando. Y lo mismo se replica en todas las masas de hielo de la Cordillera de los Andes. En menos de 20 años, los glaciares de la Patagonia adelgazaron en promedio el equivalente a un edificio de cuatro pisos. Así lo determinó una investigación de científicos del Conicet en base al análisis de más de 30.000 imágenes satelitales tomadas entre 2000 y 2018.El trabajo se publicó esta semana en la revista Nature Geoscience. Pierre Pitte, Lucas Ruiz y Mariano Masiokas son los investigadores del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) que participaron en este estudio internacional sobre los glaciares andinos liderado por la Universidad de Toulouse, Francia."Es un informe innovador porque brinda datos confiables sobre el 95% de los cerca de 18.800 glaciares que hay en los Andes. Los datos son muy detallados ya que el pixel de las imágenes es de 30 metros, es decir, tenemos un dato cada 30 metros", destacó Pitte. Además del nivel de detalle inédito, este paper brinda la posibilidad a nuevos estudios de estimar el derretimiento de los glaciares a futuro y precisar cómo el cambio de volumen ya ocurrido influirá en el medioambiente.El Inventario Nacional de Glaciares, que se terminó el año pasado, muestra que Argentina es el segundo país de América Latina en cantidad de glaciares y que está entre los 15 países del mundo con mayor superficie de hielo. En el país hay 16.968 cuerpos de hielo que ocupan 8.484 kilómetros cuadrados.Los glaciares están perdiendo volumen a nivel global desde finales del siglo XIX. En esas alteraciones se denota cómo cambia el clima: si la temperatura general aumenta, los glaciares se derriten más, pero si las precipitaciones aumentan, los glaciares crecen. Los estudios previos al publicado ahora en Nature vaticinaban que hacia finales de este siglo, en los escenarios más optimistas, el volumen perdido de las masas de hielo sería de un 30% del volumen actual. En tanto, los más pesimistas estimaban que si las emisiones de dióxido de carbono siguieran siendo como hasta ahora, la pérdida de volumen glaciar sería el doble: desaparecería un 60% del volumen actual. Con este estudio, los escenarios futuros deberían ser más precisos."La información satelital brinda una herramienta única para el estudio de los glaciares porque los de los Andes están ubicados en algunas de las regiones más inaccesibles del territorio, casi sin caminos de acceso, sin comunicaciones y sujetas a un clima extremo", explicitó el investigador.Lucas Ruiz, otro de los investigadores argentinos del equipo, señaló que para este trabajo "compararon más de 30.000 modelos digitales de terreno, realizados a partir de pares de imágenes estereoscópicas del satélite Aster", lo que les permitió "alcanzar un nivel de precisión inédito"."El resultado principal del estudio es que los glaciares en todas las regiones de los Andes perdieron en promedio el equivalente a unos 0,70 metros de agua al año, es decir más de 12,5 metros de agua equivalente en 18 años", agregó Pitte. La imagen ilustrativa del adelgazamiento equivalente a un edificio de cuatro pisos fue utilizada por el investigador para que sea más "cercana" para el público no científico. Pero es precisa. "La referencia a 'metros de agua equivalente' resulta de aplicar una pequeña corrección de densidad en el cambio de elevación observado ya que el hielo de los glaciares es menos denso que el agua, y por lo tanto 1 metro de adelgazamiento glaciar equivale a 0,85 metros de agua", detalló.Para dar una idea de las dimensiones, precisó que de 2000 a 2018 el adelgazamiento en los glaciares de la Patagonia Norte (Neuquén, Río Negro y Chubut) fue de alrededor de 10 metros, lo que comparó con un edificio de tres pisos aproximadamente. Mientras que el adelgazamiento en los glaciares de la Patagonia Sur (Santa Cruz) en esos 18 años fue de poco más de 15 metros, lo que equivale a un edificio de cinco pisos. Por eso el científico se refiere a una media de adelgazamiento de un edificio de cuatro pisos.Otro de los resultados del estudio es que la pérdida de espesor no fue igual en todas partes. "La pérdida de masa en los glaciares ubicados en los trópicos y en el sur de la Patagonia se mantuvo a una tasa elevada y constante en los últimos 20 años", detalló Ruiz. "Pero en los Andes áridos y el norte de la Patagonia, desde Salta hasta el sur de Chubut, entre 2009 y 2018 los glaciares perdieron masa a una tasa más elevada que entre 2000 y 2009, lo que marca que hubo un cambio de régimen climático", completó.Los científicos asociaron este aumento en la pérdida de masa glaciar en la región central de los Andes con la megasequía que sufrió esa área en el último tiempo, aunque las masas de hielo también disminuyeron la gravedad de la sequía. Sin embargo, el problema persiste. "Si los glaciares se siguen achicando, en el futuro no vamos a tener esa 'caja de ahorro' desde donde sacar agua", expresó Ruiz.