Jubilado denunció que tenía orden pero un médico le cobró $400 de plus

Un afiliado de PAMI solicitó ayer la presencia del móvil depara denunciar que un profesional de una especialidad que atiende la obra social le pidió la suma de 400 pesos en concepto de cobro de plus médico sin darle explicaciones ni comprobantes en la ciudad de Concordia.De acuerdo con lo detallado en el reclamo, pese a haber concurrido a la consulta con la orden médica, el profesional le cobro $400 porque venía derivado de otro médico."El médico que me atiende me derivó a un especialista por una consulta y para atenderme me cobró, es lamentable que tengamos que llegar a esta situación, no estoy bien de salud y encima ocurre esto. Para tener turnos hay personas como yo que tienen que esperar varios meses", sostuvo.Consultado si efectuó la denuncia en PAMI manifestó que esta semana presentará su denuncia formal y por eso quería invitar a otros jubilados afiliados a la obra social que estén en la misma situación. "Lo que pedimos es que cada afiliado denuncie estas irregularidades, porque estoy seguro que no soy el único. No quiero dar el nombre del profesional, porque queremos saber si hay más casos", detalló.El cobro del plus por parte de algunos profesionales se ha vuelto en los últimos meses motivo de reclamo de los pacientes que se ven obligados a pagarlo para ser atendidos, aunque concurran a las consultas con la orden correspondiente. Lamentablemente en esta práctica los profesionales no presentan ningún tipo de comprobantes.