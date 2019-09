Piden ayuda para los hijos de mujer asesinada: "Necesitan comer todos los días"

Policiales Se conocieron los primeros datos de las autopsias a pareja hallada sin vida

Tras la conmoción que generó en Concepción del Uruguay el crimen seguido de suicidio ocurrido en el barrio San Isidro, la vida continúa y el drama persiste en el núcleo íntimo de la familia de Susana Pereyra.Fue María Cristina Izaguirre, mamá de la víctima, quien imploró por ayuda para sus tres nietos, los que quedaron al cuidado del padre. Ramiro de siete años, Cristal de seis y Cristian de cinco."Necesitan comer todos los días, como cualquier nene", imploró la mujer, al tiempo que detalló: "El jueves conseguí que alguien me lleve en auto hasta Concepción del Uruguay a llevar alimentos para los nenes, ya que el padre por diversas situaciones personales se encuentra desocupado y sin poder salir de su casa"."Los nenes todavía no saben que su mamá murió y aún la siguen esperando. Me preocupa mucho el futuro de mis nietos", relató ala mujer oriunda de San José."Susana era quien sostenía la casa gracias a su trabajo. Le pedimos, a quienes puedan y quieran, que colaboren con alimentos para los nenes. Aquellos que puedan aportar los esperamos en Víctor Etcheverry 249. Allí están los nenes, el padre y una vecina que nos está dando una mano importante. Mucha o poca, la ayuda nos sirve igual", imploró.Al ser consultada por la relación con el padre de los nenes, la mujer sostuvo que es de manera cordial y que lo más importante es darle una solución a la actual situación de sus nietos.