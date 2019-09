Cubrieron las cámaras con aerosol y "reventaron" un cajero recién inaugurado

A menos de dos semanas de inaugurado un nuevo cajero automático del Banco Provincia de Neuquén (BPN) en el barrio Confluencia, desconocidos taparon las cámaras de seguridad con aerosol negro y, con un explosivo, "reventaron" el cajero.El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada de este sábado y, según confirmó Roberta Ghiglioni, responsable de Marketing y Comunicación del BPN, no pudieron llevarse dinero y la destrucción de la estructura fue total."Hay que terminar de dilucidar cuál fue el tipo de explosivo que usaron. El dinero no se lo llevaron, pero en este caso hay que reemplazar absolutamente toda la estructura que no sirve más. Es blindada y hay que reemplazar todo", aseguró Ghiglioni.El cajero fue inaugurado por el gobernador neuquino Omar Gutiérrez el pasado 9 de septiembre, en compañía del presidente de la entidad bancaria, Marcos Koopmann. "Esto no solamente nos afecta como banco sino que también afecta a todos los clientes. El cajero no tiene ni un mes de inaugurado", agregó Ghiglioni.Las personas que ingresaron se ocuparon de tapar las cámaras de seguridad y, luego, con un explosivo reventaron la estructura. Sin embargo, no pudieron acceder a las gavetas que contienen el dinero y, al momento de la explosión, se activaron las alarmas, por lo que se estima que se fueron del lugar de inmediato.