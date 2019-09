Ocho pasajeros heridos por turbulencia en un vuelo de Aerolíneas Argentinas

En octubre del año pasado, el mismo avión, un Airbus 330, sufrió un incidente similar también cuando provenía de la misma ciudad norteamericana con destino al aeropuerto de Ezeiza.



Según informó la compañía aérea, todo ocurrió ayer a las 17:50, hora local. "Hubo pasajeros y tripulantes golpeados que fueron atendidos en el aeropuerto al aterrizar", comunicó Aerolíneas.



La empresa estatal indicó, asimismo, que "el avión transportaba 251 pasajeros, más la tripulación" y que cuando llegaron a Ezeiza, a las 19:09 horas, "se desplegó el mecanismo de atención sanitaria previsto para estos casos, incluyendo médicos y ambulancias por si fuera necesario".



"Al descender del avión, ocho pasajeros fueron atendidos en Sanidad, en el propio aeropuerto. Y una tripulante, por su parte, sufrió un golpe y también fue asistida. Ningún caso revestiría gravedad, según el primer reporte", agregó.



En el comunicado, la compañía explicó que la aeronave "enfrentó un fenómeno de turbulencia al cruzar la Cordillera de los Andes, dado que volaba por la ruta del Pacífico". En ese sentido agregó: "esos fenómenos, según su intensidad, pueden generar movimientos no previstos en el avión, pero no ponen en riesgo la seguridad del vuelo".



"Como solemos decir, la turbulencia no siempre es evitable y por lo tanto lo mejor es mantener el cinturón colocado, aún en la etapa de crucero y con el indicador apagado", finalizó el comunicado.



Hace casi un año, el 18 de octubre, el mismo AR 1303 sufrió un violento episodio de turbulencia. En esa ocasión hubo 15 pasajeros heridos. Ocho de ellos tuvieron que ser derivados a un hospital para un segundo control.