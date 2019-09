La justicia le suspendió la cuota alimentaria porque el hijo dejó de estudiar

En un fallo novedoso, la Cámara 2ª de Familia de Córdoba hizo lugar a un recurso de apelación interpuesto por un padre y revocó la resolución de primera instancia que había determinado una cuota alimentaria a su cargo y en favor a su hijo de 21 años, por la suma equivalente al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil.



Esta primera medida se había interpuesto considerando el artículo 663 del Código Civil y Comercial de la Nación que prevé que, en caso de mayoría de edad, el padre está obligado a mantener al hijo en cuestión en caso que esté cursando estudios que le imposibilite valerse por sus propios medios.



En este caso en particular, Graciela Moreno de Ugarte, jueza de Familia, no pudo acreditar que el joven mantuviera sus estudios y por eso decidió revocar la medida.



"La mayoría de edad es a los 18 años pero, de acuerdo a la realidad económica y social de la Argentina, los padres deberán proveer manutención hasta los 21 para no truncar los proyectos vitales de un joven que está estudiando. Después de esa edad y hasta los 25, la prestación alimentaria es excepcional y el joven es quien debe acreditar que está aprendiendo, que realiza algún tipo de formación de manera sostenida y con eficacia", comentó Moreno de Ugarte.



En este caso en particular, la primera decisión de obligar al padre a proveer una manutención fue una decisión de primera instancia.



"Era una cautelar que se pidió al inicio del juicio. Quizás más adelante haya alguna prueba que permita determinar que, si bien no está estudiando, está realizando un oficio. El joven se había inscripto en Arquitectura pero pasaron dos años y sólo rindió una materia", agregó.



La jueza, además, hizo referencia a que cuando los padres están juntos o separados en buenos términos estas situaciones "no se plantean".



"Todos los papás queremos que nuestros hijos estudien, que tengan herramientas para desempeñarse en el futuro. A esta edad, los padres prestan su cuota de acuerdo a su condición y su fortuna. Cuando se puede, lo hacen y cuando no, tienen que contribuir ambos".



Finalmente, la jueza aclaró a Cadena 3 que actualmente la prestación alimentaria para cumplir con un estudio u oficio es "sustancial".



"La obligación de los padres para con sus hijos es más amplia porque allí están comprendidos muchos derechos humanos. Es sustancial porque está comprendido su desarrollo y formación integral", completó.