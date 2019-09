Asesinada para robarle $110: "No puede ser que el asesino esté en su casa"

El tremendo caso

Familiares de Mariela Costen marcharon en Concordia para repudiar la decisión judicial que permitió a uno de los involucrados en el brutal crimen durante un asalto, cumplir prisión domiciliaria mientras avanza la investigación.La marcha comenzó en la plaza Urquiza y se dirigió hacia los Tribunales de Concordia, como forma de repudio al fallo del Juez Figueroa.Silvina Costen, hermana de la mujer asesinada el pasado 20 de julio, dijo que "marchamos en repudio el Juez Figueroa, que dio domiciliaria al autor del asesinato de mi hermano". Además, remarcó que "no sabemos porque dio ese fallo".Rosa, una sobrina de Mariela Costen, dialogó con Elonce y criticó la decisión de otorgarle prisión domiciliaria a uno de los involucrados, en el terrible crimen durante un asalto ocurrido el pasado 20 de julio. "Lo único que pedimos, es que se haga justicia. No puede ser que un asesino esté libre, mientras que nuestra tía ya no está con nosotros", afirmó la mujer durante la marcha realizada este viernes frente a los tribunales de Concordia."Queremos que el juez Figueroa nos explique por qué lo dejó libre, si es un asesino que mató a una persona", dijo a Elonce y se preguntó: "¿qué están esperando, que haya otras Marielas? No queremos eso, queremos que se haga justicia por Mariela. El asesino está con su familia y la familia de Mariela está sufriendo la gran pérdida", remarcó."No es lo mismo Paraná que Concordia. El asesino tuvo una causa parecida en Paraná, pero no es todo lo mismo porque acá hay una persona asesinada. Se tienen que dar cuenta que acá hay una familia que está sufriendo", sostuvo y agregó: "queremos que se pudra en la cárcel por asesino, pero los jueces se lavan las manos. Es fácil darle domiciliaria, sacarse el peso de encima al mandarlo a la casa. Queremos que el juez Figueroa nos explique por qué envió al asesino a su casa", concluyó Rosa.Mariela Costen, madre de dos hijas, falleció el pasado 22 de julio en el hospital Masvernat de Concordia, tras haber sido baleada en la cabeza, en un brutal asalto ocurrido la intersección de calles Brasil y Eva Perón, y en el que los asaltantes se llevaron apenas 110 pesos.La mujer de 44 años, jugadora de rugby de Las Palmeras, y una amiga, Ana, de 19 años, regresaban a sus hogares caminando por Avenida Eva Perón de Concordia, cuando a la altura de calle Brasil, fueron asaltadas por dos motochorros.Ana les dio la plata que tenía, que eran 110 pesos, después escuchó un disparo, creyó que habían tirado al cielo. Mariela la tomó del brazo y cayó pesadamente al suelo.