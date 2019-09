Olmos Gaona disertó en Paraná sobre la deuda externa y "el saqueo" del Estado

El investigador, historiador, especialista en Derecho Internacional y estudioso de la deuda externa argentina, Alejandro Olmos Gaona, brindó una disertación en Paraná titulada "La deuda y el saqueo del Estado".



"Tenemos una estructura que arrancó en 1976 y que ningún gobierno de la democracia quiso cambiar. Y el saqueo del Estado porque durante la década del ´90 se vendieron todas las empresas públicas para pagar una deuda que siguió creciendo porque no se hicieron los arreglos necesarios. Jamás se quiso investigar cuál era el componente de deuda legitima e ilegítima", apuntó Olmos Gaona a Elonce TV.



Su disertación fue este viernes en el marco de una jornada organizada en forma conjunta entre la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Uader y UPCN, el sindicato que nuclea a los estatales entrerrianos.



"El punto clave porque el que no se va hasta el fondo de la cuestión, es que la deuda de la Dictadura, la mitad, es de empresas privadas las que dijeron `para qué vamos a pagar, menor que paguen todos los argentinos´", remarcó el historiador. "A través de resoluciones del Banco Central, transfirieron en 1982 toda su deuda al Estado nacional y en la época de Alfonsín esa transferencia quedó definitivamente consolidada".



Fue en ese sentido que Olmos Gaona, diferenció: "Una cosa es que el Estado asuma las dificultades de una empresa que puede quebrar, pero no las deudas de un grupo de vivos llamados empresarios que dijeron `vamos a enriquecernos y que el empleado argentino pague lo que nosotros nos vamos a beneficiar´".



"Esta deuda es terrible porque en tres años y medio se emitió casi cuatro veces más lo que la Dictadura tardó siete años", apuntó en relación a la deuda consolidada por el gobierno de Mauricio Macri. "Es deuda que ha servido para fugar capitales, para enriquecer a unos cuantos", denunció.



"Hay muchos funcionarios del gobierno que mientras se emitían deudas, compraban esos bonos por el otro lado y a causa de eso, la Fiscalía imputó al ex vicejefe de Gabinete Mario Quintana, al ex ministro de Finanzas, Luis Caputo, y al secretario de Finanzas, Santiago Bausili", comunicó.



"Esta deuda emitida por el gobierno de Macri es autorizada por la mayor parte de la dirigencia política con representación parlamentaria. Macri no emitió un solo bono que no haya sido autorizado por el Congreso Nacional. Las responsabilidades son compartidas entre el gobierno y el Poder Legislativo que le dio las facultades al presidente para endeudarnos de la forma en la que lo hizo", aclaró. (Elonce)