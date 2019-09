Salvaron la vida de su hija pero deben 278.000 dólares a la obra social

La familia Molnar quedó en medio de una batalla judicial después de operar a su hija Francesca, de cinco años, en los Estados Unidos. Un año después de la intervención, que se realizó en Boston, la obra social les exige a los padres que devuelvan el dinero que costó el procedimiento: 278.000 dólares. Para ellos, ese monto es inalcanzable.Edgar y Gabriela, una pareja de 37 y 33 años, viven con su hija en la pequeña localidad de La Tigra, en Chaco, a unos 200 kilómetros al noroeste de Resistencia. El matrimonio está feliz por el resultado de la operación que le salvó la vida a la nena. Ahora, ella puede tener una vida "normal", sin tener que tomar los 10 medicamentos que necesitaba para contrarrestar una cardiopatía con la que nació."Su vida y la nuestra cambiaron por completo después de la operación. Ahora juega, se ríe y se pelea con su hermano. Nosotros no tenemos que estar todo el tiempo encima", explica Edgar en una entrevista a Clarín.La cirugía fue el 8 de octubre de 2018, en el Boston Children's Hospital. Era la quinta vez que Francesca tenía que pasar por un quirófano. Sin embargo, esta "reconversión biventricular parcial" iba a marcar un momento bisagra en su historia clínica, ya que después de la intervención no tuvo complicaciones en su recuperación y dejó de sufrir.Para sus padres no fue fácil afrontar la burocracia legal para llegar a esa instancia. Antes de operarse en EEUU, la nena fue sometida a tres intervenciones en el Hospital Garrahan y una en el Hospital Italiano, entre 2013 y 2016. Su cardióloga, Gabriela Peña, llegó a la conclusión de que la operación debía realizarse en Boston.El Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (Insssep) de Resistencia se negó a cubrir los gastos, ya que insistían que la cirugía podía resolverse en la Argentina. Edgar y Gabriela impulsaron una medida cautelar ante la justicia provincial. Al principio, se la rechazaron. Pero después tuvo un revés a favor de la Cámara de Apelaciones, que trabó un embargo a la obra social por el monto necesario para la intervención.Un año después, un fallo del Juzgado N°2 de Niñez, Adolescencia y Familia de Chaco, a cargo de la jueza Patricia Alejandra Sá, resolvió que ahora los Molnar deben devolver ese dinero al Insssep. La familia vive con $35.000 al mes."Nuestra postura es que la operación podría haberse realizado en el país y que el caso estuvo mal derivado", sostiene Javier Turienzo, presidente del Insssep. A su vez, admite que aún no se reunió con la familia de Francesca y plantea que en la obra social atraviesan una situación de "desfinanciamiento".Por su parte, Gabriela detalló que en ningún momento los centros argentinos que atendieron a su hija hablaron de la posibilidad de realizar este tipo de operación. "Nos decían que la única solución era hacer un trasplante, que era muy difícil que ella pudiera tolerar", detalla. Los Molnar apelaron el último fallo el 13 de septiembre y esperan que la Justicia responda a su favor.