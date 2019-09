El Ventilador: Algunas opiniones sobre la juventud en la actualidad

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

Adolescencia y juventud son conceptos históricos que desde siempre vienen siendo objeto de estudios sociológicos.Completar los estudios formales y conseguir un trabajo casi para el resto de la vida, ya no parecen ser los pasos obvios ni el único camino.Ahora bien? ¿se trata de un cambio impuesto por el mercado y padecido por los adolescentes o cambiaron los intereses, los valores y las costumbres en ese sentido?Internet, la conectividad, las redes y el acceso a la información cambiaron para siempre al mundo. Pero... ¿se adaptaron a esa realidad los planes de estudios y sus educadores?-"Tengo dos hijos varones de 17 y 20 años. Es importante que los padres los animemos a realizar sus sueños y los acompañemos en cada etapa. Besos para Mateo y Mauro".-"Los jóvenes no tienen la culpa, son los padres quienes deben exigirle el estudio. Y otro responsable es el gobierno que no debe pagar becas a cualquiera que no tiene promedio".-"Estamos en esta época de la juventud, en la joda. Y lástima que también hay jóvenes que han terminado sus estudios y no hay trabajo. Ahora están con el celular y salen, pero ni siquiera hacen sus quehaceres de la casa. Ni una escoba agarran. Manden a barrer a las niñas de ahora y ni ahí lo hacen. Son haraganas, nada que ver con la crianza de antes. Corrijan ahora a los chicos, ellos te contestan, piensan que lo tienen todo claro y no es así".-"A mis 14 años ya sabía lo que quería: ser maestra, profesora de piano, casarme y ser mamá. A todo eso llegué, gracias a Dios, pero no me considero un ser especial. Era una jovencita como todas y les digo a los gurises que siempre hay que soñar".-"A mí me crío un abuelo de Flavio. Viví mucho en el Lomas y me siento orgulloso de lo que hace".-"Los jóvenes cartoneros que andan en un carro con caballos y que fueron reempadronados por becas y por capacitaciones jamás recibieron respuestas, sólo persecución policial. A los jóvenes los palpan de armas. Me dan vergüenza ajena algunos policías".-"Ocurren situaciones en las que hay muchas alumnas mamás, que tienen más de 2 hijos con 18 años. Cada uno es responsable de sus acciones, estoy conforme con los profesores de mi escuela, ellos siempre nos ayudaron y nos aconsejaron".-"Soy el hermano de Atuel. Estamos disfrutando su programa en casa, saludos a todos. Muchos éxitos en las olimpiadas. Muy buenos todos los chicos felicitaciones".-"Que lindo que estudien, chicos. No echemos culpas, que no se quiebre nunca la voluntad. Todo con amor se puede. Yo les inculqué que estudien, pero solo una hija estudió. Justo me estaba divorciando y no todos tienen capacidad para superar".-"Hay que acompañarlos a los chicos".-"Quiero mandarle un abrazo a Facundo, que es un gran pibe y que siga adelante tanto con la música como con lo que se proponga. Creer en uno mismo y que con esfuerzo las cosas llegan. Andrés, algún profe que tuvo".-"Grande el Paya Box. Seguí así, te lo mereces. Sos un gran ejemplo, mi hijo eligió ser boxeador. Soy Belu, del pasillo".-"Tengo 7 varones y gracias a dios son buenas personas todos. Ahora están casados y trabajan. Me costó muchas lágrimas y sacrificio criarlos. Ahora son papas muy felices y me siento bendecida".-"Mi nombre es Hernán, soy papá de Gian. Cualquiera de las metas o proyectos que los jóvenes se propongan se pueden cumplir. Nada llega fácil y todo viene con sacrificio y dedicación. El acompañamiento de los padres es fundamental, aunque sabemos que queremos siempre lo mejor de nuestros hijos, debemos dejar que transiten el camino de la vida según lo que ellos sueñen".-"Nuestro saludo a Atuel, de Ramón y Susana".-"Saquen a esos gurises que están ahí. Ni noción de la vida tienen. Cuando sean mayores y tengan hijos los quiero ver que vengan y hablen".