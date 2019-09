El Ventilador: juventud "divino tesoro", ilusiones y preocupaciones

Amor y relaciones

Ocio y diversión

Entre todos estos aspectos de la vida, el estudio y el mundo laboral de hoy, durante la adolescencia y la juventud, representan un desafío en plena metamorfosis.Completar los estudios formales y conseguir un trabajo casi para el resto de la vida, ya no parecen ser los pasos obvios ni el único camino.Ahora bien? ¿se trata de un cambio impuesto por el mercado y padecido por los adolescentes o cambiaron los intereses, los valores y las costumbres en ese sentido?Por otro lado, las estadísticas muestran que miles de jóvenes hoy no terminan sus estudios primarios o secundarios.En estos casos? ¿cuáles son las oportunidades que hoy les ofrece el mercado laboral a todos ellos? Y en este marco, los llamados oficios? ¿se encuentran en extinción o resurgen ante la necesidad?Pero más allá de estos aspectos,Y todos aquellos que buscan emprender, desarrollar intereses artísticos o inclinaciones vocacionales para trabajos no formalizados,Las relaciones de pareja "ya no son lo que eran", se escucha repetir a menudo en la actualidad.¿Maneras más sanas que buscan el respeto por lo individual o menor resistencia al conflicto y a la frustración?Pero no sólo el funcionamiento de una relación es lo que fue mutando. Más vertiginoso aún viene siendo el cambio que se da en la forma de conocer a alguien y entablar las primeras conversaciones.En este sentido,Y en medio de este escenario, la convivencia no queda afuera de estas nuevas tendencias.Pero detrás de estas nuevas costumbres y culturas? ¿está la legislación actualizada lo suficiente para abarcar estos nuevos formatos?¿Modas temporales o una reconfiguración sin vuelta atrás para los históricos conceptos de hogar y familia?El 21 de septiembre es, tal vez, la fecha donde más jóvenes y adolescentes se pueden ver festejando en todo el país. Y las celebraciones ya no son un solo día.Aun así, esta fecha tan especial que reúne al día del estudiante con el comienzo de la primavera, ya no es el único momento del año más esperado para festejar.La proliferación de encuentros y festejos organizados por y para jóvenes están a la orden del día. Y con ellos, algunas controversias.Y, si bien son muchos los datos reales sobre consumos y situaciones de violencia o inseguridadPor otra parte, ¿cómo eligen pasar sus ratos de ocio los jóvenes que no asisten a los eventos multitudinarios o lugares más concurridos?¿Qué beneficios representan y a qué peligros o consecuencias reales se enfrentan si no cuentan con control o habilitación?