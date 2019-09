Concejal cobraba plus por un título que no tenía y tuvo que devolver el dinero

Por un supuesto "error administrativo", al concejal Marcos Ponce, de la bancada Justicialista de Winifreda, se le estaba abonando junto con sus haberes, un plus de 4 mil pesos por título universitario que aún no tiene, pues todavía no presentó la tesis.



La anormalidad fue detectada por el concejal Mario Corredera, de Propuesta Frepam, revisando los balances contables, según informó La Arena, tras lo cual el Concejo Deliberante dictó una resolución que ordenó a Ponce restituir las sumas mal percibidas desde el año 2015.



Corredera indicó que se le notificó de la resolución a Ponce, quien restituyó los 131.132 pesos mal liquidados en "un solo desembolso y llevó los comprobantes del banco al Concejo".



Dijo además desconocer porqué se había producido el error administrativo, ya que para percibir el plus por título, el interesado debe presentar el certificado analítico que demuestra la terminación de los estudios.