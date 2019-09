Con una multitudinaria marcha, pidieron justicia por comerciante asesinado

Policiales El asesinato de un joven comerciante en intento de asalto conmociona a Santa Fe

"Igualdad"

Familiares de Julio Cabal, vecinos, amigos y comerciantes de distintos puntos de la ciudad se congregaron este miércoles frente al negocio céntrico donde el joven fue asesinado. Luego, marcharon hasta Casa de Gobierno para pedir justicia y seguridad. María Inés, madre de la víctima, agradeció las muestras de apoyo.Mientras,Cecilia es empleada del comercio desde hace dos años. No encuentra consuelo. No para de llorar. Con bronca y dolor, se lamenta... "¿justicia?, ya es tarde. Julito ya no está. Él era mi jefe, pero jamás me lo hizo sentir. Nunca hizo esa diferencia. Limpiaba y hacía cualquier labor, como todos. Era una gran persona".Los relatos de los vecinos son redundantes. Todos guardan la misma imagen de la víctima. "Siempre comprábamos acá. Todos los días. Julito era una persona excelente, muy carismática y atenta. No hacía diferencia con nadie. Tengo un dolor muy profundo", dijo María Fernanda, una mujer cuya hija camina de la escuela primaria a su casa y pasa diariamente por el lugar a la hora en que ocurrió la tragedia.Carlos, un comerciante de la zona norte, como tantos otros, cerró su negocio para participar de la manifestación. "No se puede seguir así. Nos roban y nos matan. Casi todos los locales de avenida Aristóbulo del Valle bajaron sus persianas y pusieron listones negros", contó.Un momento de gran tensión se desencadenó durante el acto cuando irrumpieron familiares de Lucas Pereyra, un joven asesinado en bulevar Pellegrini y 9 de Julio en el año 2012. Un caso impune. Su padre pidió a los gritos y entre lágrimas la pena de muerte para los homicidas."Mi hijo no hubiese querido eso. No quería mano dura", replicó poco después la madre de Julio Cabal al hablar con la prensa. María Inés describió al joven como "un soñador". "Él quería justicia, pero de verdad. Luchaba por la igualdad. Era su sueño y era por lo que peleábamos mucho. A veces discutíamos", recordó la mujer, abrazada por su marido."Quiero agradecer a la gente del (Hospital) Cullen -agregó- por todo el esfuerzo que pusieron. Yo trabajo ahí y sé lo que hacemos todos los días por esta gente, que probablemente algún día entre baleada y tengamos que salvarle la vida... una oportunidad que mi hijo no tuvo"."Estas muestras de cariño nos llenan de amor. Nos acompañan en nuestro infinito dolor. Mucha gente lo quería a Julito, porque era un ser de luz", aseguró.En un principio, la idea de los manifestantes era ir hasta el Ministerio de Seguridad. Algunas personas así lo hicieron, pero el grueso marchó en sentido contrario hasta la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno. ( El Litoral