Volvieron a marchar para pedir justicia por joven asesinado de una puñalada

Hace tres meses y medio Lucas Bentancourt fue asesinado de una puñalada en su pecho en Gualeguaychú. Por tercera vez, vecinos, amigos y familiares marcharon para que el caso no quede en el olvido. Su hermano pidió que el tribunal le aplique la pena máxima al imputado.El joven de 33 años fue muerto a manos de un adolescente de 19 años con amplio prontuario policial.Robos, amenazas, adicciones y otras causas engrosaban la lista de Genaro Gutiérrez, que vivía a unas cuadras de la familia Bentancourt. En este punto se centraron una y otra vez los hermanos de Lucas quienes pidieron políticas públicas concretas para contener a este tipo de jóvenes problemáticos que terminan convirtiéndose en un peligro para su entorno.En la noche de este miércoles los familiares, amigos y vecinos de la víctima volvieron a convocarse en la esquina de 25 de Mayo y Rocamora. A partir de las 20 marcharon por el centro de la ciudad hacia los Tribunales donde volvieron a pedir justicia por Lucas Bentancourt, pero también una mirada crítica hacia el sistema de judicial."Si hay droga en la ciudad es porque alguien la deja entrar; miran para el costado mientras los pibes consumen cascarilla", lanzó Francisco Bentancourt, hermano del joven asesinado, según reproduceAdemás, criticó el accionar de la Justicia en los hechos delictivos que presidieron al crimen de Lucas. Genaro contaba con una larga lista de antecedentes, pero al ser menor nunca recibía una pena efectiva.Por otra parte, elogiaron el trabajo de la fiscal Martina Cedrés, quien desde el día del crimen "llamó al Juez, pidió allanamientos y eso lo vimos nosotros todo el tiempo".Como en las dos primeras marchas, y en la voz de Francisco, la familia Bentancourt pidió que jueces y fiscales revisen su trabajo y que la política intervenga para aplicar medidas de prevención en casos de "posibles nuevos Genaros y para que no haya más Lucas".También resaltaron el acompañamiento de la prensa que "nos respetó cuando quisimos hablar, cuando no quisimos hablar tanto, y en cada una de las marchas. Estamos infinitamente agradecidos con todos los que están en cada marcha"."Ahora va a empezar el juicio y por este Código Penal de mierda, Genaro puede recibir entre 8 y 25 años por ser un homicidio simple. ¿Me están jodiendo?", exclamó Francisco con bronca y tristeza."Mi hermano hubiera podido vivir 30, 35, 40 años más tranquilamente, por eso esperamos que este chico reciba la pena máxima, sino esta ciudad se va a convertir en Troya", sostuvo en las escalinatas del Palacio de Tribunales y agregó: "Cuando termine el nuevo plazo de la prisión preventiva, esperamos que no sea liberado, porque el barrio se lo va a comer y nosotros queremos que pague en la cárcel".Francisco Bentancourt también hizo referencia al caso de un presunto abuso sexual a una menor, también en el barrio 338. En este sentido no sólo se solidarizó con sus vecinos, sino que además apuntó contra las críticas de algunos abogados."Dicen que no hay que hacer escraches ¿Y saben qué? Si no se hubiera hecho un escrache, el caso no llega a las radios, a los diarios. Porque los abogados no saben lo que es vivir en el barrio. La gente está cansada", resumió.Este jueves a las 10 se realizará la audiencia en el Juzgado de Garantías para elevar a la órbita del Tribunal de Juicios de Gualeguaychú la causa que tiene como imputado a Genaro Gutiérrez por el homicidio de Lucas Bentancourt.La fiscal Martina Cedrés culminó hace un mes y medio su investigación por el crimen, pero la burocracia judicial tiene sus tiempos y recién hoy se realizará la audiencia ante el Juez de Garantías. Los motivos de estos retrasos son los lógicos estipulados en todo proceso, que tienen su causa en los tiempos de contestación de las otras partes luego de formulada la requisitoria fiscal.Tras el fin de la IPP, se le corrió traslado a Martín Britos, que se presentó como querellante en representación de la familia Bentancourt, y luego sucedió lo mismo con Pablo Dilollo, que defiende al joven de 19 años.Finalmente todos estos pasos ya se cumplieron y hoy a las 10 se realizará la esperada audiencia con el Juez. De no presentarse ninguna nulidad, el Legajo judicial será elevado a la órbita del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú para que fije fecha de debate, el cual podría realizarse a mediados de noviembre.