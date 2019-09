Absolución de cannabicultora: "El autocultivo en Paraná empieza a ser legal"

Policiales Absolvieron a joven que estaba procesada por cultivar plantas de marihuana

Sociedad Cannabicultores apoyaron a joven procesada por cultivar plantas de marihuana

Sabina Galfano, la cannabicultora que resultó absuelta tras un procesamiento penal por cultivar plantas de marihuana, anteconsideró que "el autocultivo en Paraná empieza a ser una actividad legal"."El juez entiende que mientras esa actividad quede en el ámbito privado, no se estaría perjudicando a terceros y entonces no sería alcanzada por la ley", evaluó. Pero para Galfano, "la Carta Magna es la que tiene primacía sobre todas las otras leyes y es la que dice que en el ámbito de la privacidad, uno puede hacer las actividades con las que esté a gusto, y que mientras no perjudique a terceros, esa actividad no tendría por qué estar penada"."Esta ley penal que busca desarmar las redes de narcotráfico, está evidenciado que ha fracasado, porque sabemos que el narcotráfico tiene un enorme poder en el país", apuntó la joven. Y en ese sentido, remarcó: "Como cultivadores, a través del autocultivo, buscamos salir y dejar de financiar estas redes de narcotráfico, autogestionando nuestro consumo"."La ley aun dice que el autocultivo es ilegal, pero la jurisprudencia, dice otra cosa", diferenció, al apuntar al "afán de parte de los magistrados por penar y castigar a usuarios y consumidores"."Nos vamos a ver amparados por la jurisprudencia", recalcó.