Fiesta del Asado con Cuero: Brupbacher se refirió a la suspensión del evento

Sociedad Suspendieron la Fiesta Nacional del Asado con Cuero de Viale

La Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional del Asado con Cuero, decidió "posponer momentáneamente" la fecha de realización de la Fiesta Nacional del Asado con Cuero en su XVIII edición, teniendo en cuenta "la inestabilidad política, social y económica por la que transita nuestro país".Al respecto, el intendente de Viale, Uriel Brupbacher, manifestó que desde la gestión municipal se mantienen "expectantes", ya que de acuerdo a lo que comentó: "Hemos colaborado activamente en la misma cada año".El intendente informó que la situación "está relacionada al objeto social ya que existía un vacío legal al respecto"."La información que nosotros recibimos el viernes a mediodía, de primera mano de parte de la Presidenta y las autoridades del Viale Foot Ball Club, fue esa: que habían decidido no hacerla ya que debían tributar impuestos", apuntó Brupbacher.El mandatario municipal se mostró "sorprendido" por las declaraciones de la Comisión Directiva del Viale Foot Ball Club, "ya que no coincide con lo que conversamos anoche", develó a través de un comunicado."Es una pena que no se realice la fiesta, después de 17 años de realización ininterrumpida. Algunos vecinos nos consultaban por qué no la hacíamos desde el municipio, pero les explicamos que la marca de la Fiesta Nacional es del Viale Foot Ball Club y son ellos los que deben resolver estas cuestiones", cerró Brupbacher.