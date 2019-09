Más de 50 personas donaron su cabello en Crespo para "Pelucas de Esperanza"

El pasado sábado se llevó a cabo por tercer año consecutivo la "Tarde Solidaria", propuesta ideada por la Filial Crespo de Pelucas de Esperanza, tratándose de un evento anual que busca promover nobles gestos en la sociedad, mediante la colaboración a través de distintas vías, para contribuir a la invaluable tarea que realiza la ONG con sede en Gualeguaychú, la cual confecciona pelucas para personas en tratamiento oncológico.



Año a año la actividad crece y este 2019 no fue la excepción. Loly Gassmann, coordinadora de la filial, manifestó que "estamos muy felices, muy contentos, con el corazón llenito de amor, porque se ha podido lograr una jornada muy buena, muy satisfactoria. Se superaron nuestras expectativas. Estuvimos haciendo cálculos y la jornada fue nuevamente un éxito total. Descontando los gastos y entre todas las alternativas que se ofrecieron para colaborar, se reunieron $77.612 y hubo 54 cortes de cabello. Los estuvimos pesando y han dejado 2,5 kilos aproximadamente, con extensiones realmente muy buenas para confeccionar pelucas".



"Inmensamente gracias", dijo la vocera, para incluir la retribución a todos quienes formaron parte de la actividad. Asimismo, comentó: "Tuvimos momentos muy emotivos, porque dos ex pacientes oncológicos devolvieron las pelucas que estuvieron usando y fue muy emocionante escuchar cuando nos dijeron 'te devuelvo parte de mi historia'. Son las muestras de que todo esto vale la pena".



"Estamos muy agradecidos con todos los profesionales; con el Grupo Scoutt que estuvo desde el primer año ayudándonos; a los clown hospitalarios que le pusieron su impronta de diversión durante toda la tarde, a quienes presentaron sus coreografías y nos brindaron su show de baile de diferentes géneros, a quienes compraron pelucas y las donaron a la ONG, a todos; se hizo por amor y en un clima de alegría, que nos renueva a seguir en este camino", concluyó Gassmann a Estación Plus Crespo.