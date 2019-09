Nuevos casos de sarampión: Reafirman la importancia de la vacuna

En los últimos días, la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación emitió una actualización de alto riesgo de transmisibilidad de sarampión ante tres casos confirmados en chicos residentes de la ciudad de Buenos Aires. Si bien los mismos no tienen vínculo epidemiológico comprobable, ninguno de los diagnosticados estaba inmunizado. Por tal motivo, el Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través de la Dirección de Epidemiología, reiteró la importancia de la vacunación para prevenir la enfermedad y comunicó que hay stock de esta vacuna.



El sarampión es una patología viral muy contagiosa y potencialmente grave que se propaga fácilmente cuando la persona infectada elimina secreciones respiratorias al hablar, toser o estornudar, o por estar en contacto con cualquier objeto contaminado. Los principales síntomas son: mucosidad, conjuntivitis y tos, pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla, y erupciones tanto en la cara como en el cuello.



Los organismos de Salud indican la aplicación de la vacuna Triple Viral, la cual es obligatoria y se debe colocar al año de vida con un refuerzo al ingreso escolar. La medida responde a la necesidad de mantener coberturas altas de inmunización para evitar un brote de sarampión, eliminado en el país desde 2000.



Asimismo, tal como aparece en el Calendario Nacional de Vacunación, los chicos de 1 a 5 años deben tener una dosis de Triple Viral (que protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas) mientras que los mayores de 5 años tienen que aplicarse dos dosis de vacuna Doble o Triple Viral. Como dato a destacar, las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque son consideradas inmunes.



Situación epidemiológica regional



Estados Unidos de Norteamérica y Brasil registran la mayor cantidad de casos y es preocupante la situación epidemiológica de este último país, dado que en los tres meses precedentes fueron confirmados 2.793 casos en 13 estados, casi todos en la Región Metropolitana de San Pablo (98,3 por ciento). Más aún, allí se informaron cuatro fallecimientos en personas no vacunadas: tres chicos menores de 1 año y un adulto de 42. Por otra parte, en Europa se triplicó la incidencia de la enfermedad.



Cabe citar que en este contexto, los residentes en Argentina que viajen al exterior (sobre todo en la región de las Américas) deben verificar si cumplen con el esquema completo de vacunación contra el sarampión para cada edad. De no disponer las 2 dosis recomendadas, la inmunización debe ser aplicada como mínimo 15 días antes del viaje. Los chicos de 6 a 11 meses que viajen a los territorios de circulación viral activa mencionados deben recibir una dosis de vacuna Triple Viral (no tenida en cuenta como esquema de vacunación). En este sentido, posteriormente se administrarán las dosis correspondientes al año de vida y al ingreso escolar. En el caso de los menores de 6 meses, se sugiere aplazar o reprogramar el viaje.