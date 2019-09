Concentraron para exigir Justicia por abuela entrerriana brutalmente asesinada

Cerca de 100 personas entre familiares, amigos y vecinos se concentraron este lunes en Benito Legerén para pedir justicia por el crimen de Gladys Beatriz Moledo, quien fue asesinada a golpes y puñaladas en la localidad de Río Grande, en Tierra del Fuego.Familiares presentes en la manifestación aseguraron aque "nadie del Estado se acercó a la movilización ni se pusieron en contacto con los familiares de Gladys allí presentes".Hace más de una semana que los hermanos y hermanas de Gladys viajaron a Tierra del Fuego, "con la promesa de recibir los restos, pero no fue así", aclararon desde la movilización.Aunque existía la posibilidad de pedir el traslado del cuerpo hasta Benito Legerén, explicaron que la familia viajó para sepultarla en Río Grande. "Fueron para darle cristiana sepultura, al menos cerrar esa etapa y despedirla como corresponde", afirmaron.Otra de las exigencias por parte de familiares y vecinos fue la no excarcelación de los cinco sospechados de ser autor del crimen.Recién ayer la localidad fueguina, la familia pudo recuperar el cuerpo de Gladys Beatriz Moledo, para poder darle cristiana sepultura. Sus restos fueron velados en una sala de la Cooperativa Eléctrica y por la tarde, recibió cristiana sepultura en el cementerio local, momento en que familiares y vecinos le dieron su último adiós.En la investigación de la causa, siguen detenidos e imputados en la causa, el matrimonio compuestos por Gastón Eduardo Blanco y Yésica Romina Gómez, además de un adolescente de 17 años, hijo de ambos. También la hija adoptiva de la víctima, Oriana GonzálezPor el momento, sólo las dos mujeres aceptaron declarar en indagatoria para decir que son inocentes y no tienen nada que ver con el asesinato; mientras que los tres varones se negaron a declarar.