Multitudinario pedido de justicia por joven descuartizada: Qué se sabe del caso

"Lo único que me queda es aferrarme a que encuentren a alguien y nos diga por qué hizo lo que hizo con mi hermanita, por qué la cortó así", sostuvo Melisa López, la hermana de Cielo, la joven de 18 años asesinada y descuartizada en Plottier, provincia de Neuquén. Más de 10 mil personas acompañaron a la familia en una multitudinaria marcha que exigió Justicia ante un nuevo femicidio en esa provincia, el más brutal de los últimos años en Neuquén.. Solo se conoce que el jueves 12 asistió a las 19 al colegio secundario, el CPEM 8, ubicado en Perito Moreno 277. El director de la escuela y sus compañeros de 2º D confiaron al diarioque Cielo ingresó a la escuela. "Hace tres años que estaba en la escuela Cielo, nombre con el que ella se identificaba. Nosotros respetábamos su identidad", contó el director del colegio.. "El viernes tipo 10:30 le mandé un mensaje porque ella tenía un turno en el médico y me marcó un tilde. Lo envió, pero no lo entregó", expresó.Desde ese momento, sus familiares y amigos comenzaron su búsqueda y al día siguiente denunciaron su desaparición en la Comisaría Séptima de Plottier. Es importante recordar que ya no es necesario esperar 24 horas, sino que puede realizarse en cualquier momento. "Me dijeron que seguro se había ido con algunos amigos. Pero yo les decía que mi hermana estaba desaparecida. Incluso les dije 'no me quiero encontrar con que a mi hermana la voy a encontrar dentro de una heladera', y el policía me miraba", sostuvo.El domingo, cuando Melisa se enteró por un portal de noticias de Plottier de que habían encontrado el cuerpo descuartizado de una joven, acudió de inmediato a la comisaría, pero nada le dijeron."Nos tuvieron hasta las 8 de la noche para decirnos que era mi hermana, y ellos sabían. Mi papá se descompensó anoche y mi hermana esta mañana (por ayer lunes). Ellos están bien, dopados, pero están en casa", expresó Melisa, y las miles de personas que la acompañaron por más de 40 cuadras le reafirmaron que no estaba sola., gritaban a la vez que pedían justicia por Cielo, al igual que otras movilizaciones como en Cipolletti y Cutral Co y Plaza Huincul.

Autopsia y causa de muerte

Lo cierto es que a más de un día del hallazgo de su cuerpo,. Además, se le realizó un hisopado en la zona genital para ser analizado y así determinar si hubo algún tipo de abuso sexual., sentenció Melisa y destacó:Concluyó la autopsia al torso de Laura Cielo López y los forenses deberán seguir con los estudios para determinar la causa de la muerte. Lo cierto es que el cuerpo no presentaba lesiones ni de armas ni de golpes y se le hizo un hisopado en la zona genital para que sea analizado en un laboratorio y así determinar si hubo algún tipo de abuso sexual. Para ahora,que explicó el fiscal José Gerez en la conferencia de prensa de este lunes por la mañana.El torso de la joven que fue encontrado por los Bomberos de la Policía, aguas abajo de la zona donde se encontraron la cabeza, los brazos y las piernas, ya fue estudiado en el Cuerpo Médico Forense que por ahora señaló que la causa de muerte es indeterminada.El cuerpo de CieloLa Policía y la fiscalía se manejan con mucho hermetismo en paralelo a que buscan avanzar en la reconstrucción de las últimas horas de vida de Laura.