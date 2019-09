Decomisaron un león taxidermizado que tenían en un restaurante

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que conduce Sergio Bergman, intervino en un operativo realizado en un local gastronómico del barrio porteño de Flores por presunto incumplimiento de la ley de fauna. El mismo dio como resultado el hallazgo de un león africano taxidermizado en el interior del comercio, que fue incautado por el organismo de Ambiente nacional, a disposición judicial hasta tanto se constate el legal origen del ejemplar.



El león (Panthera leo) taxidermizado se encontraba en el restaurante en exhibición al público. El animal no posee garras, por lo que se interpreta que nunca permaneció en estado silvestre y habría sido una mascota.



"El operativo está en sintonía con los esfuerzos e investigaciones que lleva adelante la Secretaría de Ambiente en relación a las actividades ilícitas y el tráfico de fauna, particularmente respecto a tigres y leones en Argentina", indicó Pablo Santori, director de Inspecciones del organismo de Ambiente nacional.



Asimismo, el funcionario explicó que "se seguirá buscando el rastro de posibles casos de la denominada 'cacería enlatada' que consiste en la matanza de animales salvajes confinados en pequeños predios alambrados para que estos no puedan escapar y así obtener de ellos un trofeo".



Al momento de realizarse la inspección por parte de la Secretaría de Ambiente, a través del Cuerpo Especializado de Fiscalización y Control Ambiental (CEFCA), los responsables del lugar no contaban con la documentación que avalara su legal origen. La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA) en relación a la supuesta infracción a la Ley n.° 22421 de Conservación de la Fauna, que sanciona el almacenamiento, transporte, compra, venta e industrialización de productos provenientes de la caza.



Cabe indicar que el ejemplar corresponde a una especie silvestre exótica considerada vulnerable a nivel mundial, según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de Naturaleza (UICN). Y figura en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna Y Flora Silvestres (CITES).



Respecto al león incautado, además de las actuaciones judiciales, se procederá a realizar el correspondiente sumario administrativo por infracción a la mencionada ley de fauna y la normativa complementaria.