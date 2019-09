En la misa, un cura les confesó a los fieles que dejaba la Iglesia "por amor"

Un cura párroco de Valle Fértil, en San Juan, hizo el domingo una revelación que impactó a los fieles: dijo que dejaba los hábitos porque estaba enamorado. El mismo religioso hizo el anuncio ante el asombro de los vecinos del lugar. Y la noticia fue confirmada por el mismo arzobispo de San Juan, monseñor Jorge Lozano.En medio de la misa, Nelson Cuello dijo que no podía seguir en la Iglesia porque estaba enamorado de una mujer de la zona, aunque no reveló la identidad. "No estoy dispuesto a asumir una doble vida o a caretearla como dicen los jóvenes", confesó."Es una decisión que tenía que tomar para poder descubrir y buscar la felicidad también. Eso quise transmitir a la comunidad cuando terminamos la misa porque yo siempre prediqué en honor a la verdad y a la honestidad y en virtud de eso ser sincero con la comunidad y con quienes me acompañaron en este tiempo", agregó Cuello.El joven sacerdote llegó en febrero a la Parroquia San Agustín y Nuestra Señora del Rosario y siempre resaltó por su estilo descontracturado. Ahora contó que la decisión de dejar los hábitos fue producto de un "proceso largo y complicado" y reconoció que para llegar a esto habló varias veces con el obispo monseñor Jorge Lozano desde hace varios meses.Y recordó sus sentidas palabras ante los fieles. "Ayer les decía después de la misa, como un consejo de amigo ya no como cura, pienso que hay que ocuparse mucho de proyectarse en la vida y buscar la felicidad. No ocuparse de la vida del otro, que eso nos quita el tiempo. Si nos ocupamos de la vida del otro es para ayudarlo en su caminar y en su paso", según contó al diario La Provincia de San Juan.