"No podemos modificar lo que los jueces resuelven", explicó la ministra Romero

La jueza de Garantías, Marina Barbagelata, ratificó que los hermanos Alexis y Brian Silboldi seguirán en la vivienda de su abuela, en Barrio Paracao de la capital entrerriana. La magistrada confirmó su decisión tras recibir a vecinos de la zona sur de la capital entrerriana, quienes manifestaron su disconformidad con esta decisión y denunciaron que el sábado hubo una fiesta en el domicilio donde están alojados.Tras reunirse con la magistrada, los vecinos se cruzaron a la ministra provincial del Gobierno, Rosario Romero, en los pasillos de Tribunales, a quien también le solicitaron explicaciones respecto a esta situación.luego del breve encuentro que mantuvo con los vecinos. "Cualquier sometido a proceso, tiene que llegar a una sentencia condenatoria a los efectos que la Justicia determine si hay culpa o no, respecto de un hecho delictivo", agregó al respecto.Y continuó: "Los vecinos plantean que sienten inseguridad, pero yo les aconsejé, en la medida de lo posible, el análisis que hay que hacer de la situación porque somos tres Poderes independientes. Esta es una democracia en la que el Poder Judicial adopta sus resoluciones y hay que tener paciencia con el sistema porque se establecen plazos que todos tenemos que respetar"."Ese dispositivo revela si las personas se mueven del lugar, o sea que en la medida de lo posible, la Policía está colaborando y por supuesto que estamos para velar por la seguridad de todos", insistió la ministra al bregar por la "tranquilidad" de los vecinos."Podemos comprender lo que plantean los vecinos, pero velar por la seguridad es tarea del Ejecutivo y las disposiciones respecto a las personas sometidas a proceso penal son tarea de los jueces, en las cuales no podemos inmiscuirnos, en otras palabras, no podemos modificar lo que los jueces resuelven", diferenció Romero."Estamos frente a una resolución judicial, a la que hay que respetar", sentenció.