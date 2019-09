Explican qué es el "Norovirus": Ya afectó a 1200 personas en Bariloche

Unas 1200 personas contrajeron en la ciudad de San Carlos de Bariloche y en el último mes, Norovirus, más conocido como el "virus de los cruceros", siendo que el brote de gastroenteritis afectó principalmente a la población de turismo estudiantil.Según se informó de manera oficial, el brote se propagó rápidamente debido a que si bien es un cuadro que se soluciona en unas 24 a 48 horas, es sumamente contagioso por vía fecal-oral.El "Norovirus" es una enfermedad infectocontagiosa, que produce vómitos, náuseas, diarrea, y en algunos casos fiebre, y se propaga en lugares donde la gente se reúne o se sirven alimentos.El Ministerio de Salud de Río Negro informó en las últimas horas que debido a esta situación, y ante la presencia de Norovirus, el sector turístico estudiantil deberá reforzar medidas de higiene.Este viernes, referentes de hoteles, empresas y transporte estudiantil, recibieron una charla en el Hospital Zonal "Ramón Carrillo" de Bariloche para conocer las medidas de prevención.Durante la charla, el director del Hospital Zonal, Leonardo Gil, explicó que "las autoridades sanitarias desde el primer día comenzamos a investigar y reforzar medidas higiénicas que es la manera de cortar el virus"."Fuimos al aeropuerto, a empresas de colectivos y estudiantiles y como el número no está cediendo es que pensamos en hacer esta charla de refuerzo para todas los involucrados, especialmente hoteles, empresas estudiantiles, gobernantas y mucamas, con el objetivo de dar detalles de cómo erradicar el virus", señaló.Y agregó: "la única manera de matar al virus es con la higiene de manos, ventilación de los ambientes cerrados, especialmente en hoteles, boliches y colectivos. El vómito es el que mayor cantidad de virus tiene y hay que tener mucho cuidado al manipularlo. Ya llegamos a los 1200 chicos que presentaron los síntomas de un total de 32 mil de estas últimas semanas, calculando que arriban a la ciudad 8000 por semana".Las consultas comenzaron el pasado 16 de agosto y hasta el momento no cesan.En un momento, cuando se habían detectado unos 700 casos, las autoridades pensaron que se había terminado, pero no, las mismas continúan hasta la actualidad.Desde el comienzo de las consultas, la cartera de Salud de esa provincia tenía la sospecha de que se trataba de un brote de Norovirus, lo que finalmente fue confirmado por el Instituto Malbrán tras la realización de un estudio virológico.