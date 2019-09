Miden los efectos que la Canasta Básica del Indec tiene en la salud

"Venía en el ascensor con un paquetito de la panadería, y un vecino me dice: 'Qué rico, café con medialunas'. 'No, no' ?le digo?. Té con pan, de la canasta básica'", cuenta Florencia Demarchi.



Ella es una de las seis personas del proyecto Czekalinski que, durante seis meses, comerán la canasta básica alimentaria con la que el Indec mide la línea de pobreza en Argentina. Té con pan será la merienda más recurrente si quiere que la mercadería le alcance hasta fin de mes.



Café será un lujo que se dará dos o tres veces: la canasta básica contempla apenas 30 gramos mensuales por adulto varón, y en el caso de Florencia, por ser mujer, son 22,8 gramos. O sea, el 76 por ciento.



Los seis cordobeses comerán las cantidades indicadas de esos 58 productos ?deben ser los más baratos del mercado? y su valor mensual es hoy de 4.234 pesos. Se supone que es indigente aquel que no llega a comprarlos.



Sin embargo, nunca nadie investigó qué pasaría si alguien comiera esa canasta básica alimentaria (CBA), que a primera vista está construida con escasas cantidades de alimentos nutritivos, pero con mucho pan, fideos y azúcar.



¿Qué pasa con la salud de la gente que come de esta manera? Es la primera vez que se realiza una investigación para determinarlo. Primeros días



"Me cuesta mucho el cambio de leche entera por descremada, que además de ser más pesada y grasosa, es mala. Y extraño como loco el café. Me estoy por terminar la cuota del mes en cualquier momento y ya siento la mala onda", asegura Martín Maldonado, uno de los voluntarios que probarán en su cuerpo los efectos de la canasta básica. Maldonado, investigador del Conicet y especialista en políticas de inclusión social, es también el coordinador del proyecto Czekalinski.



En su casa, una planilla de Excel cuelga de la heladera con el listado racionado de lo que puede comer cada día. Su esposa y sus tres hijas lo ayudan a controlarse.



En su cuarto día de dieta básica, Maldonado reflexiona: "Algo que me está pasando, que no tiene que ver con lo fisiológico, es que me entró como un instinto de preservación, de miedo... una sensación de proteger a mi familia y lo más básico, como la comida. Un instinto de alerta. Como una sugestión de que tengo poco, a pesar de que todavía no he pasado hambre".



Justamente, el proyecto se propone medir no sólo las consecuencias para la salud física de comer estos alimentos, sino también en los otros planos.



Los voluntarios se realizaron en el Sanatorio Allende los primeros estudios para determinar su estado, su masa corporal, su masa ósea, etcétera. Lo harán también dentro de tres meses y al final del proyecto, para medir los resultados. Pero también hay entrevistas con nutricionistas, médicos comunitarios y especialistas.



"Lo que más me incomoda es no tener la libertad de elegir lo que uno quiere comer. Hay que planificar y racionar todo. Ayer fue mi cumpleaños y tomé mate libremente. Pero casi cumplí mi cuota y no me alcanzará para todo el mes", dice Claudia Albrecht, secretaria de Ciencia y Tecnología de la Escuela de Nutrición de la UNC y una de las que comerá la CBA. Y agrega: "No tengo inconvenientes en cuanto a las otras cantidades. Pero todo el tiempo tengo que estar pensando qué hacer. También es complicado el contacto con otras personas que te ofrecen un criollo, una galleta? y no poder aceptarla. Los vínculos se dificultan?". Los saludables Además de los seis voluntarios de la canasta básica, el proyecto incluye seis personas que comerán igual que siempre ?es el denominado "grupo de control"? y otras seis que seguirán la Guía Alimentaria para la Población Argentina (Gapa), la recomendación oficial del Ministerio de Salud para una alimentación saludable. O sea, lo que en realidad debería comer la población, que cuesta al menos 50 por ciento más que la canasta básica.



"Es una dieta muy equilibrada: mucha fruta, mucha verdura, mucha menos harina que lo que consumía normalmente. Eso es lo más complicado para mí", dice Alejandro Benítez, quien arrancó con Gapa hace ya una semana. Advierte que extrañará tomar vino con las comidas, como hacía antes, ya que la guía contempla muy poco alcohol.



Resalta que todos deberíamos tener en cuenta: la importancia de "tomarse el tiempo para las cinco comidas diarias". Algo complicado, ya sea por cuestiones de tiempo o por carencias materiales en el país de la emergencia alimentaria. ¿Qué significa el hambre para cada uno de nosotros? "Me llama la atención la reacción de las personas. Es muy diversa. Están quienes me dicen que estoy loca y los que sienten mucha curiosidad. Ninguno conocía la canasta básica alimentaria (CBA). Incluso personas en situación de vulnerabilidad me dicen que esas cantidades tan escasas de yerba mate (600 gramos al mes), por ejemplo, no son posibles", relata Florencia Demarchi, licenciada en nutrición y docente, y una de las voluntarias del proyecto Czekalinski.



Vive sola, hace teatro y canta, y sobrelleva la experiencia con mucha tranquilidad. Cuenta algo que le pasó los primeros días: "Al saber que no tenés mucho margen con algunos alimentos, dejé de picotear entre comidas, por ejemplo". También afirma que le surgió cuestionarse: "¿Qué significa alimentarse para cada uno? O más bien, ¿qué significa el hambre para cada uno de nosotros? El primer alimento que me despertó este interrogante fue el café. Antes de comenzar este camino, tomaba al menos dos tazas al día, que serían unos 180 gramos al mes. La CBA sólo contempla 22 gramos al mes para una mujer, un consumo mucho más bajo. Me sentía muy triste y ansiosa por saber cómo hacer. Hasta que empecé con los yerbeados. De pronto, comencé a entender que no era bronca por no consumirlo, sino el enojo de no poder tener lo que yo quería".



Y finaliza: "Hay momentos del día en los que el alimento acompaña una emoción, un estado, no una respuesta netamente fisiológica como el hambre que se siente en el estómago. Nos alimentamos con mucho más que con alimentos. Nos alimentamos de momentos, de estados, de personas".