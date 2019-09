Suspendieron la fiesta de 15 porque el asado era de una vaquilla robada

El robo de un animal terminó con la suspensión de la fiesta de un cumpleaños de 15 en Villaguay. La Justicia entiende que por el delito de abigeato quedó involucrado el padre de la menor que habría sustraído un animal, el que fue carneado y cuando estaba para ser colocado en la parrilla, la carne fue incautada por parte de la Policía.Se informó que este sábado, personal de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales de Villaguay y de comisaría primera, llevó a cabo dos allanamientos ordenados por el juzgado de Garantías local, en relación a una denuncia de un vecino del Ejido Norte por un hecho de Abigeato (carneada), ambos arrojaron resultado positivo.En una vivienda de calle Tucumán se procedió al formal secuestro de dos medias reses completas de un animal de aproximadamente 300 kilos, y cuero perteneciente al mismo. Mientras que el otro procedimiento se realizó en calle Corrientes al Oeste, en Barrio Illia, allí se procedió al secuestro de lazos, sierras con restos de carne, bolsones con restos de sangre fresca, cuchillos con restos de carne y trozos de carne contaminada, la que indicaría faena clandestina.Se procedió al traslado de un masculino de 44 años a la Jefatura policial de Villaguay para su correcta identificación. Continuándose con las actuaciones de rigor.El problema que surgió en la parte social, fue que ante la falta de la carne que iba a ser asada, se debió suspender la fiesta de 15, publicóAl respecto, el jefe de la Departamental policial de Villaguay, Daniel Randisi, confirmó aque fue investigado el hecho delictivo ya que "la carne fue producto de un robo y hubo un damnificado".Al insistir respecto a que "no podemos aseverar el destino que tenía la carne", comentó que "el animal fue carneado a un par de kilómetros del campo del que fue retirado en pie".Si bien Randisi aclaró que al momento del allanamiento, la carne estaba siendo preparada para hacerse" prefirió no develar para qué iba a estar destinada."Porque si ocurrió hubo una chica que quedó sin su fiesta de cumpleaños, se dañó la ilusión de una persona y no es esa la intención de la información oficial que se difundió", sostuvo el comisario.