Advierten que 6 de cada 10 hipertensos no están bien controlados

Una realidad que volvió a ponerse de manifiesto en los resultados de la campaña "Conoce y controla", de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA), que estableció a partir de este año el 14/9 como Día Nacional del Hipertenso, ya que la fecha se asocia con la cifra límite (140/90 mmHg) a partir de la cual se considera que una persona tiene la presión elevada.



Se trata de la tercera edición de la campaña que cuenta con el auspicio del Ministerio de Salud y Desarrollo Social y en cuyo marco durante el mes de mayo se realizaron mediciones de presión a 85.296 adultos de todo el país (casi el triple de los 30.000 de 2017), con un promedio de edad de 61 años. Más de la mitad (53%), tras dos mediciones de presión espaciadas, tuvieron cifras de hipertensión. Entre ellas, el 26,8% desconocía su condición, mientras que entre las que conocían su diagnóstico, casi todas (97%) estaban bajo tratamiento: la mitad con su presión arterial controlada y la otra mitad no. En síntesis: casi el 65% de los hipertensos no tiene bajo control sus valores.

A diferencia de los años anteriores, el nivel de conocimiento y de personas bajo tratamiento fue más alto, algo que está vinculado a que el promedio de edad también fue mayor (en 2018 había sido 52) y la hipertensión es un problema que aumenta su frecuencia con los años, pese a que se ve cada vez más en niños, niñas y adolescentes, vinculado a la epidemia de obesidad y sedentarismo, advierten los especialistas.



"Esto no es un estudio epidemiológico, es una campaña que está dirigida a concientizar, a llamar la atención, que la gente se dé cuenta que estamos hablando de algo que es sumamente frecuente, que es muy fácil de diagnosticar, que tiene tratamiento claro, pero a pesar de todos esos puntos a favor, la prevalencia es alta. Hay algo que está fallando", analiza en diálogo con Clarín Irene Ennis, presidenta de la SAHA. "De 10 hipertensos hay seis que están mal: tres porque no lo saben y tres porque están mal tratados. Es incomprensible", coincide en el diagnóstico Marcos Marín, vicepresidente de la entidad.



La hipertensión es el factor de riesgo más importante para la enfermedad cardiovascular, la principal causa de muerte en el país. Ennis insiste en que "se está llegando tarde" al tratar consecuencias graves que podrían prevenirse. Y la responsabilidad, dice, es compartida: "Los médicos no estamos controlando lo suficiente o indicando lo suficiente el tratamiento, o la gente no lo está valorando. No llegan a darse cuenta porque no duele, no pica, no da señales hasta que hacen el infarto o el accidente cerebrovascular (ACV)".





Por eso, el mensaje que buscan transmitir está dirigido a toda la población. "La idea de la campaña es abrirles los ojos a todos, incluidos los médicos y los responsables de los programas de salud. Entre todos tenemos que corregir esto. Hay gente que después de un ACV tiene que dejar de trabajar, o que requiere internación y tratamientos costosos. Llegar antes es más sencillo: sólo hay que tomar la presión y decirle al paciente que de ahora en más debería comer un poco menos de sodio, hacer algo de actividad física y tomar remedios accesibles. Sin embargo, no nos va bien".



Según el autoreporte por cuestionario de la última ENFR, el 34,6% de los adultos en Argentina tiene la presión arterial elevada. Pero la encuesta nacional realizada el año pasado incluyó por primera una fase de mediciones objetivas (a un subgrupo se le midió la presión), que arrojó otros datos: de la población general, el 40,6% tuvo la presión arterial elevada. En el informe preliminar difundido en abril, desde la Secretaría de Salud sostenían que "es evidente que la prevalencia de hipertensión arterial en adultos en Argentina es mayor al 34,6%" y que de los resultados se desprende "el alto nivel de subdiagnóstico de esta condición que es silenciosa y que requiere de una búsqueda activa y rastreo sistemático".



El problema es que la oportunidad de encontrar a las personas con presión elevada muchas veces se pierde incluso dentro del consultorio. "Nosotros creemos que el médico en general (no especialista) no toma la presión. Entre otras cosas, porque no tiene el aparato. Y cuando tiene el aparato, habitualmente es viejo, aneroide (el del "relojito"), está descalibrado, la toma rápido y 'ningunea' el resultado", dice Marín a este diario.



"Dada la alta proporción de hipertensos que desconocen su condición, en cada contacto con el sistema de salud debería controlarse la presión arterial, en todas las especialidades e independientemente del motivo de la consulta", propone Martín Salazar, profesor titular de Clínica Médica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata y miembro de la SAHA.



Pero no se está haciendo agua únicamente con los hipertensos que "escapan" al diagnóstico, sino también con la mitad que estando bajo tratamiento no logran un buen control de la enfermedad. La presidenta de la SAHA, que es doctora en Medicina e investigadora independiente del Conicet, vuelve a repartir responsabilidades: "En ocasiones, al médico le cuesta combinar fármacos (se pueden necesitar hasta 3) o ser más exigente con el tratamiento y a veces son los pacientes que hacen lo que les parece".



El estudio CHARTER que nació de la comisión directiva de la SAHA y fue publicado esta semana en una revista internacional (The Journal of Clinical Hypertension) arroja algunas pistas en ese sentido. Incluyó a 1146 pacientes mayores de 18 años bajo tratamiento farmacológico (con dos drogas en promedio), provenientes de 10 centros de referencia de Argentina. La principal conclusión a la que arribaron los investigadores es que el 65% de los pacientes hipertensos tratados en centros especializados presentan un control adecuado de la presión arterial, "una cifra muy superior" a la reportada en la población general (43.6%, según el estudio Renata 2). "El desafío para futuras investigaciones es definir estrategias para traducir esta tasa de control al nivel de atención primaria, donde se maneja a la mayoría de los pacientes", concluyen los autores.



En ese sentido, el año pasado la Dirección Nacional de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades Crónicas No Transmisibles lanzó la prueba piloto del Plan Nacional de Prevención, Control y Tratamiento de la Hipertensión Arterial en el Primer Nivel de Atención en la provincia de La Rioja, que se espera se amplíe al resto del país. En tanto, estaba previsto que hoy diversas sociedades científicas firmaran en la Secretaría de Salud una guía nacional para el tratamiento de la hipertensión en atención primaria.

El diagnóstico de los factores vinculados a "estilo de vida" tampoco es bueno: más del 60% de la población adulta del país está excedida de peso y es sedentaria, lo que aumenta el riesgo de hipertensión. El consumo elevado de sodio es, no obstante, la principal causa y si bien cada vez menos personas le agregan sal a las comidas en la mesa o después de la cocción, 2/3 de la ingesta proviene de productos procesados o envasados. Cómo tomarse la presión arterial en forma correcta El diagnóstico de hipertensión lo realiza el médico, luego de varias mediciones con valores superiores a 14/9. El profesional puede indicar al paciente que haga un monitoreo domiciliario y que registre los valores obtenidos durante varios días, en diferentes momentos del día.

??Use equipos digitales automáticos validados



??Intente medirse en diferentes momentos del día.



??Siéntese en una silla con respaldo de modo que permita mantener la espalda apoyada.



??Apoye los dos pies sobre el piso. No cruce las piernas.



??Apoye el brazo sobre una superficie plana con la palma hacia abajo.



??Espere unos minutos (idealmente cinco) antes de iniciar el registro de la presión arterial.



??Cuando termine anote el valor que le arrojó el medidor.



??Si puede, haga otro control uno o dos minutos después del primero y anote los dos.



Conductas recomendadas

??Visitar al médico y realizarse chequeos de los factores de riesgo.



??Medirse la presión al menos 1 vez por año con un equipo automático validado.



??Tomar las medicaciones antihipertensivas indicadas por el profesional.



??Reducir el consumo de sal, aun sin ser hipertenso.



??No fumar.



??Mantener un peso adecuado.



??Hacer ejercicio físico en forma regular.



??Mantener una dieta saludable baja en sal, rica en frutas y verduras, legumbres y pescado. Evitar la sal de mesa, panificados, embutidos, fiambres, quesos, productos procesados.



