Tabacalera deberá indemnizar a una familia por la muerte de un fumador

La tabacalera Nobleza Piccardo (hoy British American Tabacco) fue condenada a indemnizar a la familia de un fumador que murió como consecuencia de un cáncer de pulmón. Así lo resolvieron los jueces de la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, según publicó Clarín en su web. El diario describe al fallo como sin precedente.



El tribunal consideró que la enfermedad del fallecido Miguel Isabella Valenzi se vinculó con su tabaquismo crónico: comenzó a fumar a partir de los 14 años y llegó a consumir tres atados por día. Según los testimonios recogidos en la causa, fumaba cigarrillos de las marcas Le Mans y Jockey Club, que producía Nobleza Piccardo.



Si bien en primera instancia la demanda fue revertida, el Tribunal de la Cámara de Apelaciones condenó a la empresa a pagar una indemnización de $2.850.000 más intereses y costas.



Ante la consulta de LA NACION por la decisión judicial, British American Tabacco señaló: "Estamos en desacuerdo por el fallo no definitivo dictado en la causa 'Quidi, María A. contra la industria'; ello, así su sentencia, en contraposición con la mayoritaria jurisprudencia, ignora la realidad referida a que los consumidores adultos conocen perfectamente sobre los riesgos asociados a fumar. De todas maneras, nuestros asesores legales nos han informado que existen fuertes motivos para apelar la sentencia. Por lo tanto, como se trata de una acción judicial en curso, preferimos no emitir opinión hasta que la instancia final sea resuelta".



Como reproduce Clarín, en el fallo los jueces indicaron que, a pesar de que es imposible saber con certeza si el cigarrillo causó el cáncer de pulmón, como argumentó la empresa, es el motivo más probable y eso es suficiente para determinar la responsabilidad del fabricante. También señalaron que no se puede admitir que el fumador era consciente de los riesgos porque al comenzar a fumar no había advertencias sanitarias y las tabacaleras, a partir de la publicidad, buscaban persuadir para iniciarse en el tabaquismo.