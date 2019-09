El incendio de kiosco de diarios y un escape de gas generaron alarma en Rosario

Una pérdida de gas generó el incendio total de un kiosco de diarios y revistas en zona oeste. El primer llamarazo, cuyo origen podría haber sido un cortocircuito dentro de la estructura de chapa, aparentemente alcanzó una garita con medidor de gas que tenía una pérdida, y eso hizo que el fuego se expandiera y se mantuviera vivo por más de dos horas: comenzó a las 6 de la mañana y continuaba a las 8.20, cuando personal de Litoral Gas, Bomberos y Policía no terminaba de solucionar la fuga. Hubo temor porque las llamas, que alcanzaron la fachada de una casa vecina que fue evacuada, seguían alimentadas por el fluido, pero Bomberos aseguraba tener controlada la situación.El fuego comenzó a las 6 en el kiosco de diarios ubicado en San Luis y Río de Janeiro. Su dueño, Cristian López, confirmó que recibió el aviso y fue en un taxi hasta el lugar. "Perdí todo, el cien por ciento, no me quedó nada después de 12 años de trabajo", se lamentó.Personal de Bomberos Zapadores, Policía y de Litoral Gas trabajaban para apagar las llamas que se reavivaban con el gas que emanaba de detrás del kiosco donde está ubicada la garita de Litoral Gas. Hicieron varios pozos en la vereda a fin de poder dar con el punto de fuga y terminar con la emanación.Más de dos horas llevaba ardiendo la estructura de chapa sin que puedan apagar del todo las llamas.La situación puso en evidencia, una vez más, la falta de planos de las instalaciones de gas y las dificultades para cortar el fluido en caso de una emergencia, situación que fue uno de los factores de tragedia hace de seis años en Salta 2141. Los vecinos de la zona dieron cuenta de ello: "Vinieron de Litoral Gas y no podían cerrar la pérdida porque no tenían la herramienta adecuada, estamos muy preocupados", comentaron. (Rosario 3)