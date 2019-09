Chubut: diputado propuso que alumnos repitan el año por largo conflicto docente

Eduardo Conde, diputado de Cambiemos de la provincia de Chubut, advirtió que no se cumplirán con los 180 días de clases y calificó de "ficción" que se puedan readecuar los contenidos. Por tal motivo propuso que los estudiantes repitan el año.



Según publicó en sitio Cadena 3, el legislador encendió la polémica con sus declaraciones. "Habría que analizar si no es lo más conveniente que todos repitan para que al menos el año que viene no se calque el escenario, pues no podrían repetirse de manera colectiva dos años seguidos", apuntó Conde.



Por tal motivo, el diputado explicó que su planteo no tiene aplicación y que solo intentaba remarcar la gravedad de la situación con tal afirmación.

"Planteé una cuestión que no tiene propósito que se manifieste pero que sí nos lleve a la reflexión que estas medidas de fuerza detienen la marcha del Estado. Las medidas no se pueden traducir en una parálisis del funcionamiento de la educación", expuso su punto de vista.



En este sentido señaló que en vista de la huelga no se podrá cumplir ni siquiera con la mitad de los días de clases este año. "No se va a cumplir ni siquiera con la mitad de tiempo estipulado por ley", advirtió.



Además, el legislador llamó a la reflexión a escasos meses de finalizar con el ciclo lectivo. "Nos quedan tres meses de clases, contando con que mañana los docentes levanten la medida. Me pregunto: ¿Cuál es el criterio que debemos adoptar en el tratamiento de este asunto? ¿En qué medida debemos colaborar con el bienestar de los chicos?", se preocupó por los escasos 60 días de clases efectivos hasta el momento en la provincia patagónica.



Finalmente, calificó de "ficción" readecuar los contenidos para que los alumnos puedan adquirir los conocimientos de los días perdidos y los restantes.