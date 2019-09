Secuestraron el primer Uber en Córdoba tras intentar esquivar el control

Un Ford Focus Titanium se convirtió en el primer vehículo secuestrado en los operativos de control anti Uber que se realizan en la ciudad de Córdoba. El conductor del auto intentó esquivar un control municipal en la esquina de Esquiú e Ibarbalz y en su huida tocó una moto y estuvo a poco de atropellar a un niño.Durante el operativo y mientras la grúa municipal maniobraba para cargar el vehículo, el conductor del Uber fue enfrentado por el papá del niño que casi es atropellado en la huida y por un taxista.Según explicaron desde la Municipalidad de Córdoba,En cambio, el conductor del vehículo está sancionado por lo que establece el artículo 160 del Código de Convivencia municipal, que además del secuestro del vehículo y su remoción a un corralón municipal, establece multas que podrían llegar a 72.000 pesos en casos graves o de reincidencia.

Los controles



El intendente Ramón Mestre presentó un amparo pidiendo que la Justicia impida el funcionamiento de Uber en Córdoba. A pesar de que las autoridades municipales la consideran ilegal y basan su argumento en las ordenanzas vigentes, la App igual se instaló en la ciudad.Como se había anticipado, los controles de tránsito para detectar específicamente a vehículos de Uber se montaron en distintas ubicaciones.Inspectores situados en barrio Juniors no quisieron revelar cuál es el cuestionario que le hacen a cada conductor que paran. El control se realiza vehículo por vehículo.Los operativos no son de rutina sino especialmente destinados a detectar autos que utilicen la aplicación para trasladar a pasajeros, más allá de que exijan mostrar toda la documentación a cada automovilista que detengan. Cabe destacar que no controlan a todos: los autos que aprueba Uber son modelo 2009 hacia delante, cuatro puertas y en buenas condiciones.Sin embargo, los agentes reconocen que no es una tarea sencilla reconocerlos debido a la cantidad de similitudes que puede haber con conductores particulares. Los inspectores están identificados como miembros de la Dirección de Control de Transporte.A través de la App de Uber se pueden obtener datos claves como patente, modelo, nombre del chofer y su número de teléfono.