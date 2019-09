Pidieron Justicia por "Rucu" Silva, asesinada el día de su cumpleaños

A poco de cumplirse un año del crimen de Alejandra "Rucu" Silva, familiares y amigos de la joven que fue asesinada de un disparo en la cabeza en el día de su cumpleaños, reclamaron Justicia frente al palacio de Tribunales, en Paraná.Fue este jueves en el marco de la suspensión de la elevación de la causa a juicio, que tiene como único imputado a Facundo Siegfried."Es un mal momento porque las esperanzas eran otras, la elevación de la causa a juicio. Pedimos Justicia a gritos y queremos que sea una condena perpetua, la pena máxima", aseguró a, Verónica, la hermana de la víctima.Es que para los familiares de la víctima, se trata de "un femicidio, porque está comprobado el vínculo" entre Silva y Siegfried."Es la cuarta vez que (Siegfried) cambia de abogado, además de pedir el arresto domiciliario, algo que sería inconcebible para este femicida", apuntó Verónica.En la oportunidad comentó que la próxima audiencia será el lunes a las 17.30hs.La hermana de "Rucu" Silva instó a los vecinos "a no tener miedo a esa gente porque no somos las primeras víctimas de esta familia"."Alguien les tenían que decir `hasta acá, no matan a nadie más´", sentenció en relación a los Siegfried.El crimen ocurrió el 24 de septiembre de 2018, en el barrio El Morro de la capital entrerriana. Silva cumplía 28 años y ese mismo día la mataron de un disparo en la cabeza con un arma calibre 11-25 en calle Du Graty al final."Alejandra estaba en mi casa por el día de su cumpleaños, ella subió a buscar su celular y el dinero que tenía una de sus hermanas, cuando en el camino la interceptó uno de los hermanos (de Siegfried) el que en el camino la fue golpeando hasta la casa de ellos, donde la dejaron encerrada y este tipo cobardemente le efectuó un disparo en la nuca", rememoró la hermana de la víctima."Todos los que estaban en esa casa eran familiares, y para nosotros son todos cómplices, con lo cual, el día del juicio, suponemos que habrá más de un detenido", sentenció.Silva era madre de dos nenas, una de 2 y otra de 9, las que permanecen bajo la guarda de su tía. "Ningún niño merece estar sin su madre. Y son momentos difíciles porque mañana es el cumpleaños de una de ellas y nos pregunta si la vamos a ayudar para hacer volver a su mamá", lamentó Verónica.