Rescataron un ñacurutú que estaba en cautiverio y lo derivaron a una ONG

Durante este miércoles, personal de Bomberos Voluntarios se puso en contacto con el guardaparque de San Carlos, Marcelo Cortiana, dado que se había recuperado un ejemplar de ñacurutú, proveniente del mascotismo.



El animal fue derivado a la ONG Ceydas, para su recuperación y posterior liberación. Fue trasladado a las instalaciones de la reserva privada del Caraguatá, lugar perteneciente a la familia Dri. No son mascotas

"Es como una especie de búho o lechuza grande", contó Cortiana. Subrayando que "es nativo pero lo tenían de mascota".



El guardaparque detalló la importancia de estos ejemplares para los ecosistemas locales. Sobre todo en el control de roedores. "Las aves y otros animales silvestres no son mascotas", puntualizó.



Consultado acerca de cómo se encontraba, comentó que "es un ejemplar juvenil, al que le se había cortado las alas para que no vuele". Por lo que "lo llevamos rápidamente, para que sufre el menor estrés posible".



Evidentemente, "la idea que tenían era domesticarlo, pero no es un animal que sea dócil", concluyó Cortiana a LT 15.