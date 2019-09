Recomiendan la vacunación contra el sarampión ante nuevos brotes

Foto: La vacuna, el mejor aliado contras las enfermedades

Con dos alertas en lo que va del mes por nuevos casos de sarampión en el país y el contexto de brote en el mundo, las autoridades sanitarias nacionales aconsejan a la población controlar y tener la vacunación al día.



Hace siete días, la Secretaría de Salud de la Nación informó sobre un turista argentino que pudo haber contraído el virus durante un viaje a Brasil, donde se confirmaron 2753 casos en 13 estados, principalmente en el área metropolitana de San Pablo.



El hombre, de 44 años, vive en la Ciudad de Buenos Aires y fue atendido en un centro privado. El laboratorio nacional de referencia de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos Malbrán confirmó la infección. Se está investigando, además, la fuente del contagio.



Esta mañana, el área a cargo de Adolfo Rubinstein emitió un nuevo alerta debido a la llegada a España de dos chicos con sarampión provenientes de la Argentina.



"La Secretaría de Gobierno de Salud recibió la notificación a través del Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional de la confirmación de dos casos de sarampión en niños de 7 y 11 años, turistas no vacunados contra la enfermedad -se informó oficialmente-. Durante el período de transmisibilidad, permanecieron en la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Luján y en el Aeropuerto de Ezeiza el día 3 de septiembre, cuando regresaron a Europa desde donde habían partido el 15 de agosto pasado. La fuente de la infección se encuentra en investigación. Se iniciaron acciones de prevención y control en los contactos del caso, quienes están en seguimiento."



Es parte de esa investigación epidemiológica informar a las personas que pudieron estar en contacto con esos chicos porque se trata de una infección que se transmite fácilmente por vía respiratoria. Ante esta situación, las autoridades sanitarias informaron que los chicos estuvieron en los siguientes vuelos de la empresa British Airways la semana pasada: BA244 de Buenos Aires a Londres el martes 3 y BAW484 de Londres a Barcelona del miércoles 4.



"Ante la aparición de fiebre y erupción en la piel, se le solicita a los pasajeros que viajaron en esos vuelos que consulten inmediatamente al servicio de salud más cercano informando este antecedente de exposición", indicaron las autoridades a través de esta nueva alerta de salud pública.



De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se confirmaron solo en lo que va del año más de 4500 casos de sarampión en la región. Brasil, Venezuela y Estados Unidos son los países con más casos.



El sarampión es una infección altamente contagiosa, que una persona infectada puede transmitir al hablar, toser o estornudar. También se puede contraer al tocar un objeto contaminado. "Una persona al excretar el virus a través de la saliva puede infectar hasta 14 personas", precisaron las autoridades.



Los síntomas a tener en cuenta son fiebre alta, conjuntivitis, tos, aparición de manchas blancas en la parte interna de la mejilla y la erupción característica que comienza en la cara y el cuello para descender al resto del cuerpo. Ante estos síntomas, la consulta debe ser inmediata. Las recomendaciones Ante este escenario, la Secretaría de Salud de la Nación recomienda controlar la vacunación contra el sarampión de acuerdo con el siguiente esquema por edades del calendario nacional:



De 12 meses a 4 años: por lo menos 1 dosis de la vacuna triple viral (sarampión, rubeola y paperas).



Mayores de 5 años y adultos: 2 dosis de la vacuna doble o triple viral.



Quienes nacieron antes de 1965: no necesitan vacunarse porque se consideran inmunes.



Para los viajeros, las recomendaciones oficiales son las siguientes:



Controlar tener el esquema de vacunación completo para la edad. De no contar con las 2 dosis recomendadas, la vacuna debe aplicarse como mínimo 15 días antes del viaje para poder desarrollar las defensas.



Los chicos de entre 6 y 11 meses que viajen a áreas de circulación viral activa, deben recibir una dosis de vacuna triple viral. "Esta dosis no debe ser tenida en cuenta como parte de las dosis del esquema de vacunación. Se administrarán las dosis correspondientes al Calendario Nacional de



Vacunación al año de vida y al ingreso escolar", precisan las autoridades.



En el caso de los menores de 6 meses de vida, la Secretaría de la Salud de la Nación sugiere aplazar y/o reprogramar el viaje porque que la vacuna triple viral está contraindicada en esa población.