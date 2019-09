Se recibieron las primeras mujeres gomeras profesionales del país

Diez mujeres recibieron este martes en Rosario el diploma que las acredita como las primeras gomeras profesionales del país, entre las cuales hay una joven oriunda de Brasil y una aspirante a bombero voluntario."Ahora los hombres se van a tener que acostumbrar a tener mujeres en los talleres", dijo Anna Bubnoff, al recibir su diploma de gomera profesional junto a nueve compañeras que integran la primera camada en recibirse de este oficio en la Argentina.Anna tiene 21 años, es brasileña, vino a Argentina a estudiar Medicina pero en el camino se encontró con el oficio de gomera y decidió intentarlo."Me siento orgullosa de haberme recibido de un oficio como este, que es cerrado y que se piensa que es solo para hombres", dijo la más joven de las gomeras.Y agregó: "Lo que pude ver es que los clientes se sentían más a gusto y confiaban más a la hora de dejar su auto en manos nuestras, porque tenemos un trato mejor".Otra de las graduadas, Gabriela Escalante, no cree que haya "trabajos para hombres o mujeres. Hoy todos podemos hacer lo que tengamos ganas".Gabriela tiene 34 años, es aspirante a bombero voluntario y decidió anotarse en la carrera de gomera por curiosidad. "Voy a trabajar de esto lo antes posible, aprendimos mucho y ahora quiero aplicarlo", dijo."Lo que más me gusta es desarmar y armar ruedas, una vez que lo pude lograr me di cuenta de que me encantaba", añadió entre risas.La fiesta de graduación se realizó en los talleres escuela de la firma Neumáticos Verona en San Martín 2302, donde los recién recibidos y sus familiares recibieron diplomas y premios.El fundador de la empresa, Osvaldo Jeandrevin, contó que el de gomero "siempre fue un rubro manejado por hombres y hoy las mujeres y los jóvenes piensan de otra manera y necesitan tener una voz en cada oficio"."Los graduados están preparados con un diploma oficial para trabajar en todo el país y diría que en el mundo", afirmó, "porque estas máquinas son las mismas que se encuentran en los principales países".Angélica Jeandrevin, directora de la escuela y gerente de las sucursales de la firma, dijo que "estas mujeres han marcado historia y dan testimonio de que se pueden derribar muros en un espacio de hombres"."La verdadera carrera comienza ahora que ya están recibidas, ahora tienen que salir a demostrar todo lo que saben en el mercado laboral para que sigan haciendo bandera para otras mujeres", convocó.