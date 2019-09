La Pampa eliminó los concursos de belleza en fiestas provinciales

La Secretaría de Cultura de La Pampa anunció que este año no se realizaran concursos de belleza en sus fiestas provinciales. Se trata de la Fiesta Provincial del Sorgo y la Cosecha Gruesa en Realicó y la Fiesta Provincial de la Estancia de la Cría en Telén."La sociedad hoy nos reclama cambios culturales en los cuales demos una participación activa a las mujeres no por su belleza, que es un estereotipo cultural, en el marco de una feria cultural, artística y económica", remarcó el intendente de Telén, Saúl Etcheveste junto a la secretaria de Cultura, Adriana Maggio.Además, la funcionaria provincial remarcó que desde el principio de su gestión han trabajado con las distintas localidades para lograr la eliminación de los certámenes de belleza."Nuestra postura es entender que las tradiciones no se pueden cambiar por decreto, es un proceso de cambio, entonces nosotros acompañamos ese proceso y en la medida que van madurando se producen resultados como este", explicó."Apoyamos y acompañamos, a cambio habrá otros espectáculos y así se van sumando otras alternativas", destacó."Los intendentes nos llaman desde hace años. Algunos quitaron los desfiles y aún sostienen la elección de la reina. Nos acaba de llamar el intendente de Arata para sumarse con la nueva edición de la fiesta del agricultor. Estimamos que, como sucede siempre, esto va a estimular a que se vayan sumando más intendentes y organizadores de fiestas populares", relató al Diario de La Pampa.La Fiesta Provincial del Sorgo y de la Cosecha Gruesa se realizará el 5 de octubre desde las 21 horas, en Realicó.En noviembre, será el turno de la séptima edición de la Fiesta Provincial de la Estancia de la Cría, en Telén que tendrá la particularidad de la Feria de Mujeres Emprendedoras, tras la eliminación del certamen de belleza.