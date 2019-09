Mientras buscan a su madre, el bebé hallado en un basural ya tiene nombre

Intensa búsqueda para dar con la familia del pequeño



Luis Nazareno



Un pequeño recién nacido, aun con la placenta, fue hallado ayer en medio de un basural a la vera de un camino vecinal de San Luis del Palmar. "Se llama Luis por el lugar donde nació y Nazareno por Jesús de Nazareno", confirmó a la redacción de La Dos la Jueza de Menores que lleva adelante la causa.El hallazgo de un recién nacido en un basural conmocionó a la localidad correntina de San Luis del Palmar. Una mujer fue quien escuchó el llanto del pequeño que provenía del lugar y de inmediato se comunicó con el personal de emergencia.Las primeras atenciones fueron realizadas en el Hospital de San Luis del Palmar y luegoLa directora del nosocomio, Lilian Méndez Gallino, señaló que el niño, "está en buen estado de salud y se le realizan los estudios pertinentes. No es habitual que un bebito abandonado esté en las condiciones en las que está, es una sorpresa para nosotros,", sostuvo.En el caso interviene la Comisaría de San Luis del Palmar, localidad distante unos 30 kilómetros de la capital provincial.Desde que se encontró el bebé, efectivos policiales realizan intensas búsquedas para dar con la familia del pequeño. "Se está agotando todos los medios, se averiguó en Hospitales, consultorios. En Corrientes se emitió una circular para saber de alguien que haya dado a luz", manifestó el jefe de la Unidad Regional, el comisario Felipe Correa."Estamos muy sensibles por este tema. Estamos trabajando para lograr resultados", agregó.En la causa por abandono de persona interviene el Juzgado de Instrucción Nº 5 y por la causa del bebé, el Juzgado de Menores Nº1 de Corrientes.En este sentido, Correa señaló aque "estamos llevando adelante la investigación y el patrullaje, averiguando en hospitales, centros de salud y consultorios médicos".Al respecto sostuvo que los operativos se llevan adelante en San Luis del Palmar, pueblos cercanos y también en la ciudad Capital.En este sentido, sostuvo que "pedimos colaboración a pueblos vecinos, buscamos mujeres que hayan pasado por control médico en algún lugar, con esta fecha próxima de dar a luz"."Tenemos varios hilos de investigación, nada está descartado, pero estamos trabajando sobre pistas firmes y creo que vamos a lograr un buen resultado", concluyó el oficial.Antes de ser derivado al hospital neonatal, el pequeño recibió las primeras atenciones en el hospital de San Luis del Palmar. Allí, la médica de guardia dijo que tendría una o dos horas de nacido al momento de ser hallado.En tanto que la Jueza de Menores de Corrientes, confirmó que se llama Luis Nazareno.El caso se encuentra a cargo del Juzgado de Menores Nº 1, y desde el Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia (Copnaf) ya están listos para intervenir en la contención del bebé, tal lo estipulado legalmente.La titular del área, Analía Monzón, expresó aque "se dio intervención a la Fiscalía y el Juzgado de Menores Nº 1, con la jueza de turno Rosa Esquivel que tomó el caso, y están haciendo las averiguaciones correspondientes para tratar de encontrar a la madre, al padre o a familiares directos". En tanto que aclaró: "Todavía no fue derivado al Copnaf, pero estamos en contacto con la Justicia para trabajar en conjunto, nosotros somos el órgano de protección que luego nos abocaremos al seguimiento del caso, también con la búsqueda de la familia y qué circunstancias están vinculadas a lo que ocurrió".La funcionaria señaló que "el bebé, mientras tanto, permanecerá en el hospital y por ley hay que esperar 45 días, mientras se busca a la madre y, en el caso de que no aparezca, se verá si se lo envía a un hogar o con una familia de tránsito". Mientras que fue enfática al decir que "no se puede hablar de adopción, este caso movilizó a mucha gente, pero es todo muy reciente, hay una serie de cuestiones por ver, es una situación delicada y aún hay que esperar".