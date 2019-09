El Ventilador: Algunas opiniones sobre la felicidad

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

La felicidad no es sólo un concepto, es un estado evidente de las personas que se convirtió en objeto de estudio por parte de científicos y filósofos, desde hace siglos.En este sentido, se conoció hace pocos días un estudio global que midió el índice de felicidad en 28 países. Y en los resultados, que se dieron a conocer mundialmente, Argentina quedó en un triste... último puesto. Entonces... ¿qué cosas determinan la felicidad en los argentinos?¿Puede garantizar alguna sensación de felicidad el acto de comprar y consumir? ¿Es correcto acudir a este mecanismo para sobrellevar un estado de insatisfacción?-"La felicidad se alcanza verdaderamente cuando se descubre el propósito que tenemos en la vida. Solo lo descubrimos cuando entendemos que Dios da vida con propósito. En mi caso, sé que he nacido con el propósito de dejar buenas marcas en la infancia de cada alumno que he encontrado en mi carrera docente. Dejar valores y sobre todo: esperanza".-"Yo estoy feliz porque mis hijos tienen trabajo y mis nietos estudian con el sacrificio de los padres. No son ricos, pero si se puede. Eso es mi felicidad".-"Y la felicidad en sociedad en Argentina es difícil alcanzarla, ya que el 90 por ciento de las personas siempre ve el vaso vacío".-"Soy feliz. Tengo esposa hermosa, tres hijos divinos, trabajo, muchos amigos con los cuales comparto gratos momentos y buena relación con Dios, lo cual me mantiene espiritualmente pleno".-"La felicidad es un equilibrio de la persona con todo lo que lo rodea. En mi caso yo soy feliz con tener mi familia unida y sana. Tener la fe en Dios alta. Estar económicamente bien para subsistir y darse un gusto".-"Creo que no sólo es por voluntad. Hay personas que sufren algún trastorno psiquiátrico y no es sólo por falta de voluntad. Es una mala información de parte de la psicóloga. Yo presento TOC y gracias a la medicación, he cambiado y mucho. Durante años fui a psicólogo y médicos, y cada vez que me mandaban a un psiquiatra no iba por desconocimiento".-"La felicidad te la dan los hijos en simples detalles y en ver que tienen un techo y todos los días la comida en la mesa. Después lo demás tiene solución".-"Estoy feliz porque tengo un Dios amoroso, amigo y padre que siempre me aconseja bien con su palabra. Y teniendo una hermosa familia gracias a mi Dios, Jehová".-"Pienso que desarrollar la espiritualidad es fundamental para ser pleno y feliz. Yo soy feliz desde que encontré a Dios y desde ese momento trato de seguir sus principios. Día a día disfruto la vida, más allá de los problemas inherentes a ella".-"Uno nunca va a ser feliz si no es agradecido de la vida, de toda la vida, ya que es un regalo de Dios. Sean agradecidos y la vida sonríe y a la vez contagia. Sean felices, soy muy feliz y agradecida".-"La felicidad no pasa por la plata, pasa por valorar y disfrutar de lo bueno que Dios nos da".-"La felicidad la construimos nosotros mismos. Depende de cada uno. La fe ayuda mucho".-"La felicidad es hacer lo que nos hace bien, buscar a la familia, a Dios y a los amigos. Disfrutar de buenos y malos momentos. Hay que salir adelante a pesar de todo".-"La felicidad es una decisión. Día a día decidimos ser felices, a pesar de las circunstancias. Con Dios se puede".-"A veces tenés todo y no sos feliz. Si no tenés salud, no sos feliz. A veces tenés y no tenés lo que te hace feliz".-"Felizmente les cuento que hoy estoy donde quiero estar, con quienes quiero estar y creo en Dios sobre todas las cosas".-"La felicidad es un cliché impuesto para fomentar el individualismo y superponer nuestros deseos por sobre el bien común".-"Mi felicidad en este momento de mi vida es disfrutar con mis hijas e hijo, mi pareja y mis nietas. Feliz día para todos los ordenanzas".-"Somos felices cuando no echamos la culpa al otro y tratamos de estar mejor".-"Personalmente creo que cada uno de nosotros hemos sido creados para conocer y amar a Dios. Ése es nuestro propósito de vida".-"Apoyo la idea de que la felicidad es un estado de ánimo que se relaciona directamente con tener paz interior, un propósito en la vida y saber disfrutar cada etapa de la misma, aprendiendo a contentarse cualquiera sea la circunstancia que uno pueda estar viviendo".-"La felicidad en nuestra familia comenzó desde que conocimos a Jesús. Los problemas siguen, pero todo se afronta de la mano de Dios y es totalmente diferente".-"Después de una larga búsqueda, puedo afirmar que la verdadera felicidad está en servir a otros, en no tan solo comunicar el amor de Dios, sino ser y transmitir esperanza para aquellos que no la tienen, sin distinción de credo, raza".-"El deseo de felicidad es algo nato en nosotros pero muchas veces nos equivocamos en nuestra búsqueda. Si vemos que la felicidad es bienaventuranza, fortuna o dicha, nos damos cuenta que siempre estamos en ésa búsqueda".-"Comparto el hecho de que la felicidad tiene que ver con esa paz interior que sólo viene de Dios. Y la gratitud de todo lo que somos y tenemos nos hace ver cualquier situación de una forma diferente y disfrutar la vida".-"Esa felicidad de baile es pasajera, pero cuando nos acercamos a Cristo, sabiendo verdaderamente que Jesús es el camino a la verdad y la vida y nadie va al padre si no es por medio de Jesucristo. Cuando el mundo entienda que Jesucristo murió por mí y crea firmemente que nuestro Dios es nuestro proveedor? El mundo está cada vez más lejos de Dios, por eso hay hambre, desolación, falta de esperanzas. Ni quiere decir que si nos convertimos a Dios, vamos a tener todo color de rosa, pero con Cristo todos estos problemas se hacen llevaderos. Yo son feliz porque tengo a Cristo en mi corazón. Agradezco a Dios todos los días porque me puedo levantar, ver el sol, la lluvia, la luna y toda la naturaleza que Dios nos da. Tengo 65 años y soy feliz".-"Las personas buscan, a través de influencias externas, llenar un espacio que les provoque felicidad. El único que trata desde nuestro interior nuestra vida es Dios. Aprendo como vencer cada crisis para crecer y así tengo felicidad, familia, trabajo, vida social".-"La felicidad se encuentra cuando encontramos la paz de Dios. Bendecido a nuestro pastor".-"Hay que valorar mucho todo lo que tenemos. Poco o mucho. La vida misma. Gran profesional Emilse".-"Siendo sobreviviente a pesar de mi mamá biológica, habiendo vivido abusos y tantas cosas que pudieran amargar la vida, conocer a Dios hizo la gran diferencia. Tener un compañero de vida como Carlos, los hijos, amigos y disfrutar el día a día a pesar de las circunstancias, que depende como las tomemos nos edifican o nos destruyen".-"Según mi experiencia la felicidad no es el tener, sino el disfrutar ese pequeño instante desde mí lugar. Este año he descubierto cómo se siente en un viaje en tren, un paseo en plaza. Descubrí la felicidad con tan poco, hasta llevar los chicos al colegio".-"Las huellas que dejen a sus niños, nunca las podrán borrar. Si lo hacen de la mano de Dios el sentir que el otro es prioridad de mayor o menor medida, sí".-"Mi estado de la felicidad es tener a Cristo en mi vida y obvio que a mis hijos y mis nietos, el resto que también es importante como trabajar y tener el medio económico para el sustento diario. Dios es un buen proveedor de todo, al menos lo es para mí".-"Uno tiene que, al levantarse en cada mañana, pensar en lo propio, llegar al trabajo y evadirse del más o menos del otro. La felicidad es decir la verdad y dejar un perfume en cada alma".-"La felicidad puede ser muchas cosas, pero si no lo tenés a Jesús la felicidad no es completa. Y la gente no quiere darse cuenta que tienen que buscar en Jesús. Muchos creen que el dinero es la felicidad, pero no. Busquen en Jesús gente, porque es el único que nos ama y es el único amigo".-"Me di cuenta lo que era la felicidad, cuando conocí a Dios y llegue a conocerlo cuando me di cuenta que nada me llenaba. Estaba acompañado, pero me sentía solo. Ahí me pregunte para qué vivía y llegue a la depresión. Me hablaron de Dios, lo conocí y me doy cuenta hoy que puedo tener todo lo que el mundo quiere tener, pero sin Dios de nada me sirve".-"Ser honesto es un trabajo muy duro y mal pagado. Las injusticia, políticos, son las que indignan y enferman a la gente. No la tecnología".-"La ciencia avanza acercándonos a buenas o malas costas. Uno sabe en una borrachera cómo detenerse. Aprendemos tarde y con vida".-"Hace unos días mi hija festejó su cumpleaños y juntó los celulares de sus amigos, no pasó la clave de wi-fi y generó juegos entre ellos. Tiene 11 años".