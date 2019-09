El Ventilador: Ser o no Ser, la felicidad en tiempos de crisis

Felicidad- redes sociales

"El cáncer me salvó la vida, soy mucho más agradecida"

Emilse Móvile es Licenciada en Psicología

"Cuando falleció mi mamá pude llorar la pérdida de mi pierna"

Gabriela Castillo es deportista

"La actividad física es una herramienta para segregar felicidad"

Diego Scocco, Profesor de Educación Física en Oxígeno,

"La felicidad no consiste en tener o no tener, sino que tiene que ver con vivir con esperanza"

Carlos Schultz, Pastor de Iglesia Vida y Esperanza

La opinión de los panelistas

Aun así, una cosa queda clara en todas las formas de abordarla: la felicidad no es sólo un concepto, es un estado evidente de las personas que se convirtió en objeto de estudio por parte de científicos y filósofos, desde hace siglos.En este sentido, se conoció hace pocos días un estudio global que midió el índice de felicidad en 28 países.Y en los resultados, que se dieron a conocer mundialmente, Argentina quedó en un triste... último puesto.Entonces...Sin dudas que el escenario político y económico de nuestro país se caracteriza por sobresaltos y largos períodos de convulsión.Pero... la cotización del dólar, el estrés por las deudas a pagar y la incertidumbre política, por ejemplo... ¿son igual de determinantes en todos los países para la construcción de la felicidad?Y si, por otro lado,Además, hay otro aspecto filosófico que atraviesa de lleno esta discusión: el Ser vs el Tener. Es decir, consumir.Pero...Y en el medio de este dilema, los más políticamente incorrectos se animan a asegurar que la Felicidad está sobrevaluada y que su búsqueda constante es la que nos lleva a la insatisfacción.Ahora bien... eLas redes sociales llegaron para quedarse y modificaron mucho más que nuestra forma de comunicarnos.Estas aplicaciones basadas en la tecnología informática, determinan desde nuestro estilo de consumo hasta relaciones diplomáticas entre países.Las redes juegan hoy un rol fundamental a la hora de compartir con los demás, de comprar productos en línea y hasta de aprender.Para muchos especialistas, no sólo lo que vemos o leemos de nuestros "contactos" puede llevarnos a pensamientos de tristeza o bronca y modificar nuestro estado de ánimo.También son muchos quienes afirman que el exceso en la conectividad viene provocando mayor sedentarismo desde hace más de una década.Y si la liberación de endorfinas, como aseguran muchas corrientes científicas, está relacionada al sentimiento de felicidad, el sedentarismo sería un problema en ese sentido.Otro aspecto para nada menor de esta nueva problemática social, está centrado en la discusión de la "ficción" versus "realidad".Y no sólo eso. Puede ser un factor negativo también para aquel que observa, compara con su realidad o proyecta en esas imágenes su idea de felicidad.Ahora bien, teniendo en cuenta que este fenómeno de la vida en conectividad crece día a día y necesitamos de las redes cada vez más para diferentes aspectos... ¿de qué manera se puede lograr un uso correcto de ellas?Hay quienes, incluso, proponen incorporar ese aprendizaje a la educación formal. Es decir, materias en las escuelas que enseñen para qué sirven las redes y cómo usarlas.. Trabaja con movimientos constelatorios, espiritualidad femenina y chamanismo.Si la fuerza de voluntad no está puesta, no podemos ir más allá", destacó.Al mismo tiempo aseveró: "Hacer deporte, una terapia son alternativas. Para ser feliz, si uno no lo está siendo, capaz tenga que cambiar algunas cosas, ya sea hábitos de su vida, o formas de pensar.".Asimismo dijo: "Cuando uno tiene una experiencia fuerte, que está cerca de morir, una mudanza, o que está cerca de perderlo todo", le encuentra luego otro sentido a la vida.No doy por sentado la vida, ni el mundo, ni nada, aprovecho todo. A veces aprovechamos la posibilidad de cambiar, hay otras personas que no la aprovechan", contó., resaltó.El tema de la insatisfacción "es un gran problema. Hay países que están peor económicamente que Argentina, y la gente es feliz. Es un estado interno la felicidad. Lo que tenemos que hacer es reconstruirnos para ser felices con lo que haya o no haya".Es nuestro mayor logro", aseveró."Muchas veces creemos que somos felices si pasa tal o cual cosa. Si me saco la mejor selfie, si juntamos 200 me gusta. Perdemos la forma de encontrar la paz interior", entendió.. Es un ejemplo de lucha, superación y de que no hay imposibles. En un accidente de tránsito perdió una pierna, pero lejos de perder los ánimos, se fue fijando metas y hoy, gracias a una prótesis, corre maratones.Para eso tuve que hacer cerca de un mes de entrenamiento al lado del semáforo. No me iba a dar para cruzar la avenida Chacabuco, me movilizaba en andador y con una prótesis. Miraba los tiempos, era muy nervioso ese momento porque sangraba, dolía. Cuando cruzo esa Chacabuco y llego al otro extremo, ese fue el momento más feliz del mundo. Lo recuerdo con una emoción y hay momentos en que hasta lloro, porque fue realmente feliz. A veces ser feliz puede ser mucho dinero, pero en otras circunstancias puede ser ese, 'lo logré'".La mujer recordó que en momentos del accidente que la marcó para siempre, "era azafata de micro, iba hacia Carlos Paz. No sé bien que pasó, pero el colectivo siguió la curva, atravesamos, chocamos contra un monolito. Fue la pierna, reconstrucción de rostro, se incrustó el parabrisas en el abdomen, un riñón perjudicado. El recuerdo más nítido que tengo fue la cara de psicóloga que estaba cuando despierto de una semana en coma.A mí no se me cayó ni una lágrima pensando en mi mamá, yo me permití llorar por mi pierna recién cuando murió mi mamá. Lloré por porsu muerte y también por todo lo que me había contenido en el momento en que necesitaba que ella me viera bien".Relató que estuvo ocho años con rehabilitación. Al referirse a su relación con el deporte, contó: "En Buenos Aires, en una ortopedia, baja un chico amputado, parecía corriendo."Yo no podía ni caminar y ya quería correr. O sólo quería correr, quería hacer triatlón. Había que demostrarle a la ART- porque lo mío fue un accidente laboral- que yo era atleta. Fui al CAE, me entrené con la prótesis común. Del anhelo a la realidad me encontré con tres trombosis. Había estado tres o cuatro años para intentar la prótesis.Por eso busqué en el buceo, ese complemento, esa felicidad, esa motivación", aportó.Con lo de las redes sociales "", aportó.remarcó que ""."La persona que está sedentaria, el 62,8% de argentinos lo son, cuando empieza a hacer actividad física empieza a descubrir otras cosas, termina siendo algo que les hace bien.", señaló.Asimismo, consideró que "en la actualidad también está el malestar por ese empuje constante de que se dice que estamos mal. Muchas veces hay cuestiones políticas, gente que dice que estamos mal y otras que estamos bien, pero no es ni una cosa ni la otra. Depende de nosotros llevar a buen puerto a este país"."En 2005 tuve la suerte de ir a Cuba y dio la casualidad de que justo había pasado el huracán Catrina. Con mi mujer estábamos de luna de miel y nos encontrábamos en la casa de unos cubanos sumamente humildes, tomando ron y pasándola bien. El hombre nos dijo que los gringos de EE.UU estaban mal, que lloraban, están tristes por el paso del huracán, pero que ellos eran el imperio. Tiene que ver con la forma de pensar y vivir", manifestó.Por otra parte, indicó que "".Cuando la gente ingresa al gimnasio le preguntamos qué le gusta hacer. Dicen a veces que el médico les dijo que tenían que ir a nadar pero no les gusta. En nuestras clases usamos mucho el juego", señaló."Nos pasa que la gente nos dice que no tiene tiempo, pero. No creo que no haya gente que no tenga media hora", opinó., dijo que "l".Me relaciono con muchas familias todos los días y son de distintas condiciones sociales. Hay algunos que tienen todo y lo disfrutan y son felices. Cuando no lo tienen su estado cambia y pasan a un estado de infelicidad", señaló.Asimismo, indicó que "tLa persona que tiene su vida anclada a Dios, que es la fuente de la felicidad, la paz y la fortaleza, va a poder sobrellevar toda situación".El ser interior del hombre consiste en eso, en qué lo sostiene, porque eso le da la esperanza del futuro. El hombre entra en desesperación por el futuro, con lo que está pasando en Argentina, en qué va a pasar mañana, qué pasa después de las elecciones. Eso es un combo en la mente. Si uno está en sintonía todos los días con eso se llega a una situación de caos", remarcó.Indicó que "a veces está sobreevaluada la búsqueda de la felicidad. Argentina no es el país más infeliz del mundo, para mí son puntos de vista."., indicó que "es una mirada un poco individualista pensar que solo depende de uno ser feliz. El hombre es un ser social y la Filosofía todavía se pregunta si el hombre puede ser feliz solo y no en un conjunto., manifestó que "estamos en una sociedad muy consumista y entonces parece que los valores de la sociedad van por el lado del materialismo, el dinero, mucho hotel, cajas de seguridad y demás"., dijo que "a veces a uno le da pudor decir que es feliz. A veces se dice que sí pero quizás no se está tanto".aseguró: "Me parece difícil que uno transite por la vida sin buscar la felicidad. Creo que uno por un impulso vital busca la felicidad. El tema es a qué le decimos felicidad, qué es lo que nos hace felices".planteó: "Para la gente sedentaria, con semejante río que tenemos, la posibilidad de caminar por la costanera, ver el atardecer y más cuando uno está pasado de vueltas, te da una especie de felicidad, alegría, paz, que ayuda a sobrellevar los inconvenientes que tenemos".aseveró: "una de las preguntas claves es si una persona, que atraviesa una situación económica difícil, con deudas, dolencias, enfermedades, puede llegar a ser feliz, comparándolo con uno que no atraviesa esos momentos".