Video: Disfunción eréctil y agrandamiento de pene: Especialistas derribaron mitos

"La disfunción eréctil y problemas de estética en la parte genital masculina son temas tabú en nuestra sociedad", remarcó ael cirujano especialista en medicina estética y reparadora, Dr. José Ava.Y en ese sentido, aclaró: "La mayoría de los casos de disfunción eréctil son por causas psicológicas o por estrés, y por motivos hormonales en hombres de 45 a 50 años cuando inician la etapa de la andropausia"."La falta de erección en el hombre es cuando el pene se vuelve flácido y no puede mantener la relación sexual, porque si tuviera eyaculación precoz pero el pene seguiría erecto puede seguir manteniendo la relación sexual. El problema se centra en mantener el coito", aclaró al respecto."Hoy hay tratamientos como el chip sexual, el pellet de testosterona, que mejoran la calidad de vida que se va perdiendo al caer las hormonas", explicó durante una entrevista enTambién aclaró que "se puede agrandar el pene, no solo por una cuestión estética del paciente sino también para que crezca su autoestima". Es que según subrayó, "el paciente dice `me veo el pene muy pequeño comparado con el de mis compañeros de futbol´, porque el hombre tiene eso de compararse, y eso después lo lleva a la intimidad, que le termina generando ansiedad y disfunción eréctil"."Toda la carga emocional es falocéntrica", recalcó el especialista. "No es que el pene sea pequeño, sino que el contexto de ese pene está demasiado grande, como por ejemplo el exceso de adiposidad suprapúbica y el pene queda retraído extracorpóreo".Durante la entrevista, el especialista explicó los tratamientos para el agrandamiento de pene. Y según reveló, la edad de los hombres que se acercan al consultorio oscila entre los 35 y 40 años.Por su parte, la psiquiatra Reneé Modad, explicó que "en los casos de jóvenes de más de 20 años en adelante, con disfunción eréctil, ya sea en la potencia, en eyaculaciones retrogradas o pérdida de deseo, no solo tienen que ver con cuestiones orgánicas"."El consumo de drogas, alcohol y demás, es significativo en la pérdida de la libido o el deseo sexual, o en la potencia", remarcó al respecto."Son cuestiones que hacen a una reafirmación de su propia virilidad y que condiciona al momento del coito, la forma en la cual se vinculan pero que no incidiría en la erotización sino en la forma de relacionarse", sostuvo la especialista.Es que de acuerdo a lo que informó Modad, los alcances del concepto de la masculinidad giran en torno a "cuestiones culturales y transculturales más allá de lo que define el género en relación a lo femenino y lo masculino"."En cuanto a la genitalidad tiene que ver con una posición falocéntrica. El ser masculino no solo se asocia a la virilidad y al machismo, sino a un posición en relación a.. que tiene que ver con una cuestión histórica", refirió la profesional."La masculinidad tiene que ver con el concepto de lo que representa en el marco de lo social entre pares y para con el otro. No solo como proveedor en cuestiones sociales y de afectividad, sino como proveedor de placer también", resaltó Modad."Con las redes y el consumo de lo que uno representa ser, es muy difícil ser uno y relacionarse con el otro. A su vez, corresponder a una imagen y una expectativa en la que uno concibe todo lo que se le carga al hombre, porque tiene que ser todo en las relaciones tanto hetero como homosexuales, es la carga cultural por la que debe tener una performance de satisfacer, de dar placer", resaltó.Para el Dr. Ava, "el tamaño importa", pero de acuerdo a lo que sostuvo Modad, "la función hace al órgano, importa el hombre".