Exportaciones uruguayas a Argentina caen 27% en lo que va del 2019

La coyuntura económica argentina viene impactando en sus socios del Mercosur y hoy la prensa uruguaya refleja cómo está afectando puntualmente al comercio con Uruguay, que en los primeros ocho meses del año le exportó un 27% menos a Argentina, en comparación con el mismo período del año previo.



El control cambiario establecido la semana pasada por la gestión de Mauricio Macri, para restringir la compra y venta de divisas estadounidenses, representa una nueva señal desalentadora para los exportadores uruguayos, a los que también se les dificulta encontrar un destino alternativo para la mayoría de las industrias locales.



Los datos compilados por el Instituto Uruguay XXI y divulgados por El Observador señalan que en los últimos 19 años, el pico de ventas hacia Argentina fue en el 2011, con u$s 586 millones. Desde febrero de 2012 las exportaciones a Argentina cayeron por la entrada en vigor de la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI).



Tras asumir a fin de 2015, Macri eliminó las DJAI y las exportaciones mejoraron pero no tanto como se esperaba del otro lado del Río de La Plata.

En los primeros ocho meses de 2019 fueron de u$s 207 millones, una caída de 27% en comparación con igual período de 2018, apuntó El Observador. Entre los principales rubros exportadores uruguayos a Argentina, destacan autopartes, mezclas de grasas y aceites, y productos químicos.



La secretaria ejecutiva de la Unión de Exportadores (UEU), Teresa Aishemberg, espera que no se apliquen medidas adicionales de restricción a las exportaciones. "El comercio con Argentina ya cayó mucho y hay empresas muy dependientes de ese mercado", expresó a El Observador.



En vistas de las elecciones presidenciales de octubre próximo, dijo que esperan que "gane quien gane logre estabilidad y crecimiento, pero de acá a que asuma (el próximo gobierno) la situación será muy compleja, de mucha volatilidad y nerviosismo", alertó Aishemberg. También caen las importaciones En Uruguay también bajaron las importaciones, de las que Argentina representa un 12% del total. En los 12 meses a julio, el total importado fue de u$s 8405 millones, un 6,5% menos que lo adquirido en el exterior un año atrás, reportó El País.